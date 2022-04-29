Центробанк опустил ключевую ставку до 14% годовых: Что это значит и что будет с процентами по кредитам и вкладам

В регуляторе стали активнее смягчать денежно-кредитную политику Фото: Михаил ФРОЛОВ

Банк России на заседании совета директоров в эту пятницу принял решение уменьшить ключевую ставку с 17 до 14% годовых. Это более серьезное снижение, чем прогнозировали большинство экспертов. С чем это связано? Как отразится на экономике и наших кошельках? И самое главное – что нас ждет дальше?

Почему так резко опустили?

Напомним, ключевая ставка в марте этого года поднялась с 9,5 до 20% годовых. Резкий рост был вызван разгоном инфляции и паникой среди вкладчиков. На это нужно было отреагировать. Сейчас инфляция приостановилась. Она еще высока, но больших рисков ее дальнейшего разгона нет. Поэтому в ЦБ приняли решение постепенно снижать ключевую ставку.

- Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки. Последние недельные данные указывают на замедление темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности, - говорится в заявлении Центробанка.

Как это отразится на вкладах и кредитах?

Ставки по ним снизятся примерно на те же процентные пункты. Сбережения станут менее доходными, а вот брать взаймы станет немного выгоднее. Собственно, вклады уже стали не такими привлекательными. Если в марте можно было положить деньги под 20 – 23% годовых, на уходящей неделе самые щедрые предложения были не выше 16% годовых.

Поэтому, если на счетах остались свободные деньги, еще можете успеть оформить вклад по выгодной ставке. На следующей неделе средняя доходность депозитов, скорее всего, упадет до 13 – 14% годовых.

Что будет дальше?

Аналитики прогнозируют, что на этом шаге в ЦБ не остановятся. Экономику нужно поддерживать. Дешевые кредиты – это возможность для бизнеса развиваться. Как считают эксперты, до конца года ставка может опуститься до 10 – 12% годовых.

Скорее всего, этот процесс будет происходить плавно. В ЦБ не любят резких движений, когда дело касается денежно-кредитной политики.

- Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих, - говорится в заявлении ЦБ.

Там прогнозируют, что годовая инфляция составит 18 - 23% в 2022 году, снизится до 5 - 7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

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