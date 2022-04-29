Дмитрий Песков - об участниках спецоперации на Украине: "Награды находят своих Героев и их много"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 29 апреля, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля такие вопросы...

- ... Дмитрий Сергеевич, это правда, что через наградной отдел Кремля уже прошли и подписаны документы о награждении участников спецоперации на Украине, что их, награжденных, несколько тысяч? И будут ли открыты эти указы? Узнаем ли мы имена героев? Потому что то, что дозировано дает Минобороны, это не раскрывает всю картину подвига. Может быть, перед 9 мая удастся нам узнать?

- Я пока оставляю без ответа ваш вопрос, - сказал Песков. - Насчет режима указов, я имею в виду, будут они открытые или закрытые.

Могу сказать, что, действительно, награды находят своих героев. И, действительно, их очень много.

Каждый день появляется информация о новых подвигах российских военных на Украине. Напомним, что сайт kp.ru каждый день рассказывает о них в спецпроекте "Герои «Операции Z»".