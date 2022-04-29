Эксперт рассказал, что делать со сбережениями после снижения ключевой ставки

Если у вас на счетах лежат свободные деньги, сейчас самое время открыть вклад по еще высоким ставкам Фото: Shutterstock

В эту пятницу ЦБ снова опустил ключевую ставку. Теперь она составляет 14% годовых. Для сравнения, еще в марте она была 20% годовых. Соответственно, падает и доходность банковских вкладов. Как сейчас разместить сбережения с максимальной доходностью? Во несколько хороших способов.

1. Поторопитесь с оформлением

Еще можно успеть запрыгнуть в последний вагон поезда. Банкам требуется время, чтобы пересмотреть ставки, исходя из решения ЦБ. Если у вас на счетах лежат свободные деньги, сейчас самое время открыть вклад по еще высоким ставкам. Быстрее всего это сделать в мобильном приложении своего банка.

2. Используйте агрегаторы

Можно поискать наиболее выгодное предложение среди банков, используя различные агрегаторы. Их сейчас довольно много. На некоторых платформах вклады можно открыть даже онлайн. По данным Индекса доходности вкладов платформы «Финуслуги», средние ставки по депозитам на три, шесть месяцев и год сейчас составляют 14,78%, 13,12% и 10,86% соответственно. Основные агрегаторы: Finuslugi.ru, Banki.ru и Sravni.ru.

3. Делайте лестницу вкладов

Распределяйте деньги на разные сроки. Это даст вам возможность маневра, особенно если сделать более длинные вклады с возможностью пополнения.

- Банки уже частично заложили снижение текущей ключевой ставки в свои условия. За последний месяц ставки по депозитам снизились примерно на 1,4 - 3,7 процентных пункта в зависимости от срока. Учитывая сложившуюся траекторию изменения ставок, мы рекомендуем вкладчикам распределять сбережения по разным банкам и срокам размещения, чтобы сохранять доходность и возможность гибкого управления средствами, - советует Игорь Алутин, управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи.

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