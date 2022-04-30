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ЗДОРОВЬЕ30 апреля 2022 4:00

Дороже — не значит лучше: на что ориентироваться при покупке продуктов

Россияне предпочитают заплатить больше, но за качественный продукт. Только как их найти, если порой самый дорогой оказывается фальсификатом? Рассказывают эксперты Роскачества
Анна КУКАРЦЕВА
Россияне предпочитают заплатить больше, но за качественный продукт. Только как их найти, если порой самый дорогой оказывается фальсификатом?

Россияне предпочитают заплатить больше, но за качественный продукт. Только как их найти, если порой самый дорогой оказывается фальсификатом?

Фото: Артем КИЛЬКИН

В марте этого года Правительство РФ ввело мораторий на проверку предприятий и предпринимателей страны. Но все же качество продуктов на полках магазинов должно сохраняться. Исследование продуктов продолжается. И становится ясно, что, к сожалению, ничего не ясно: некоторые дорогие сыры могут быть фальсифицированы, при этом дешевое масло вполне может оказаться хорошим.

ХОТИМ ПЛАТИТЬ ЗА КАЧЕСТВО

Центр изучения потребительского поведения Роскачества провел исследование и выяснилось, что половина россиян предпочитают переплатить, но купить качественный товар.

- По нашим данным, за последние пару месяцев, россияне стали больше тратить на продукты питания, лекарства и средства личной гигиены, - говорит заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. - Такой рост трат понятен. Он связан как со стремлением людей купить продукты «впрок», так и намерением успеть купить товары, которых завтра на рынке может уже не быть.

2/3 опрошенных отметили, что начали активнее сравнивать цены, искать более дешевые товары в офлайн и онлайн магазинах. Мол, если уж и покупать что-то дорогое, то все равно стоит найти, где товар будет дешевле. Многие уверены, что в онлайн-магазинах цены на порядок ниже.

При этом, выбирая более доступный товар, потребитель не готов жертвовать качеством: 54% потребителей предпочтут товар, на упаковке которого есть российский Знак качества, а 49% опрошенных отмечают, что выберут проверенный товар повышенного качества, даже если он будет стоить дороже.

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО: ЧЕМ ДЕШЕВЛЕ, ТЕМ ХУЖЕ?

Роскачество проверило недорогое сливочное масло. И результаты испытаний показали, что треть недобросовестных производителей снижают себестоимость, добавляя в состав растительные жиры. Средняя себестоимость 100 граммов сливочного масла на сегодняшний день 48 рублей. А у большинства фальсифицированной продукции розничная цена ниже себестоимости.

Казалось бы, вот и ответ: берите дорогое масло! Но эксперты отвечают: есть недорогое масло хорошего качества.

- Цена на сливочное масло может быть ниже себестоимости в случае, если продукт новый и производитель через снижение цены завоевывается внимание и признание покупателя, — объясняет генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. - Кроме того, переработчики часто проводят свои промоакции в торговых сетях для повышения спроса и поднятия продаж.

И все же, по словам Артема Белова, стоит помнить, что «масло — один из самых дорогих товаров в молочной категории. Средняя розничная цена — 798,71 руб. за кг (то есть 100 г сливочного масла в среднем стоят 80 руб.)».

ДЕШЕВЫЙ СЫР: БЫВАЕТ ВКУСНЫМ НЕ ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ, НО И НА ПРИЛАВКЕ

Исследуя полутвердые сыры, в лаборатории Роскачества проверили более 20 различных марок сыра «Тильзитер».

Только в двух из них нашлись немолочные жиры (то есть такие сыры — фальсификат). Остальные были на высоте. К сожалению, при покупке никак нельзя определить, фальсификат ли перед вами.

- Результаты исследования подтверждают, что миф о массовой фальсификации в молочной категории несостоятелен, - говорит Артем Белов. - При этом, конечно, потребителю стоит обращать внимание на цены. Сейчас среднерыночная цена примерно 540 руб/кг. Также внимательно относитесь к герметичности упаковки и общему внешнему виду.

СОСИСКИ: ЗА ТРИ ГОДА СТАЛИ ЛУЧШЕ

Недавно прошла и очередная проверка молочных сосисок.

Эксперты выяснили, что качество значительно улучшилось. В сосисках по ГОСТ больше нет мяса птицы и кожи. А если сосиски изготовлены по ТУ (техусловиям, которые определяет сам производитель), то все ингредиенты указываются в составе. Также не возникло претензий к консистенции, вкусу и цвету сосисок. В некоторых оказались незначительно нарушен микробиологический состав (еще чуть-чуть и сосиски были бы на грани порчи). По словам экспертов, это произошло из-за неправильного хранения или перевозки. Но поскольку все равно сосиски рекомендуют варить не менее 10 минут, то это не опасно.

Что характерно: все хвалебные отзывы относятся как к дорогим, так и к дешевым сосискам. Кстати, цена не зависит от «наполнения», то есть видов мяса. Так сосиски, в составе которых на первом месте указано мясо птицы механической обвалки (то есть этого ингредиента больше всего в составе), стоили на момент закупки 31,09 руб./100 г. При этом товары, у которых мясо птицы указано следом после свинины, стоили 27 руб./100 г.

Так что при покупке сосисок ориентируйтесь на состав, а не на цену.

Красота и здоровье