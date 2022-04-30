Дороже — не значит лучше: на что ориентироваться при покупке продуктов

Россияне предпочитают заплатить больше, но за качественный продукт. Только как их найти, если порой самый дорогой оказывается фальсификатом? Фото: Артем КИЛЬКИН

В марте этого года Правительство РФ ввело мораторий на проверку предприятий и предпринимателей страны. Но все же качество продуктов на полках магазинов должно сохраняться. Исследование продуктов продолжается. И становится ясно, что, к сожалению, ничего не ясно: некоторые дорогие сыры могут быть фальсифицированы, при этом дешевое масло вполне может оказаться хорошим.

ХОТИМ ПЛАТИТЬ ЗА КАЧЕСТВО

Центр изучения потребительского поведения Роскачества провел исследование и выяснилось, что половина россиян предпочитают переплатить, но купить качественный товар.

- По нашим данным, за последние пару месяцев, россияне стали больше тратить на продукты питания, лекарства и средства личной гигиены, - говорит заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. - Такой рост трат понятен. Он связан как со стремлением людей купить продукты «впрок», так и намерением успеть купить товары, которых завтра на рынке может уже не быть.

2/3 опрошенных отметили, что начали активнее сравнивать цены, искать более дешевые товары в офлайн и онлайн магазинах. Мол, если уж и покупать что-то дорогое, то все равно стоит найти, где товар будет дешевле. Многие уверены, что в онлайн-магазинах цены на порядок ниже.

При этом, выбирая более доступный товар, потребитель не готов жертвовать качеством: 54% потребителей предпочтут товар, на упаковке которого есть российский Знак качества, а 49% опрошенных отмечают, что выберут проверенный товар повышенного качества, даже если он будет стоить дороже.

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО: ЧЕМ ДЕШЕВЛЕ, ТЕМ ХУЖЕ?

Роскачество проверило недорогое сливочное масло. И результаты испытаний показали, что треть недобросовестных производителей снижают себестоимость, добавляя в состав растительные жиры. Средняя себестоимость 100 граммов сливочного масла на сегодняшний день 48 рублей. А у большинства фальсифицированной продукции розничная цена ниже себестоимости.

Казалось бы, вот и ответ: берите дорогое масло! Но эксперты отвечают: есть недорогое масло хорошего качества.

- Цена на сливочное масло может быть ниже себестоимости в случае, если продукт новый и производитель через снижение цены завоевывается внимание и признание покупателя, — объясняет генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. - Кроме того, переработчики часто проводят свои промоакции в торговых сетях для повышения спроса и поднятия продаж.

И все же, по словам Артема Белова, стоит помнить, что «масло — один из самых дорогих товаров в молочной категории. Средняя розничная цена — 798,71 руб. за кг (то есть 100 г сливочного масла в среднем стоят 80 руб.)».

ДЕШЕВЫЙ СЫР: БЫВАЕТ ВКУСНЫМ НЕ ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ, НО И НА ПРИЛАВКЕ

Исследуя полутвердые сыры, в лаборатории Роскачества проверили более 20 различных марок сыра «Тильзитер».

Только в двух из них нашлись немолочные жиры (то есть такие сыры — фальсификат). Остальные были на высоте. К сожалению, при покупке никак нельзя определить, фальсификат ли перед вами.

- Результаты исследования подтверждают, что миф о массовой фальсификации в молочной категории несостоятелен, - говорит Артем Белов. - При этом, конечно, потребителю стоит обращать внимание на цены. Сейчас среднерыночная цена примерно 540 руб/кг. Также внимательно относитесь к герметичности упаковки и общему внешнему виду.

СОСИСКИ: ЗА ТРИ ГОДА СТАЛИ ЛУЧШЕ

Недавно прошла и очередная проверка молочных сосисок.

Эксперты выяснили, что качество значительно улучшилось. В сосисках по ГОСТ больше нет мяса птицы и кожи. А если сосиски изготовлены по ТУ (техусловиям, которые определяет сам производитель), то все ингредиенты указываются в составе. Также не возникло претензий к консистенции, вкусу и цвету сосисок. В некоторых оказались незначительно нарушен микробиологический состав (еще чуть-чуть и сосиски были бы на грани порчи). По словам экспертов, это произошло из-за неправильного хранения или перевозки. Но поскольку все равно сосиски рекомендуют варить не менее 10 минут, то это не опасно.

Что характерно: все хвалебные отзывы относятся как к дорогим, так и к дешевым сосискам. Кстати, цена не зависит от «наполнения», то есть видов мяса. Так сосиски, в составе которых на первом месте указано мясо птицы механической обвалки (то есть этого ингредиента больше всего в составе), стоили на момент закупки 31,09 руб./100 г. При этом товары, у которых мясо птицы указано следом после свинины, стоили 27 руб./100 г.

Так что при покупке сосисок ориентируйтесь на состав, а не на цену.