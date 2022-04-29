Плач по Максиму Галкину

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Аж в горле ком от грусти и печали. Нет, чтоб мне сдохнуть, это апогей. Недавно нам по телику сказали, что Галкин - приготовьтесь только! - гей. И как теперь под этим серым небом нам верить хоть в какое-то добро, ходить, как прежде, в магазин за хлебом, спускаться тёмным вечером в метро?..

Как нам привыкнуть к этой небылице? (А если не придумана она?) С каким лицом смотреть на Цискаридзе? И заодно на Митю Фомина.

Как дальше жить? И ездить на работу. Ложиться спать и видеть ночью сны. Планировать рыбалку на субботу, не чувствуя ни срама, ни вины. Как думать хоть немного о высоком, когда зайдёшь в какой-нибудь музей, но даже там тебя шарашит током от гадких мыслей и от слова «гей»?

Пришла беда, откуда и не ждали. В саду, увы, цветочки отцвели.

Нам показали оборот медали, который мы представить не могли (к тому же догадаться трудновато - артист, ведущий!.. да ещё в Москве! ведь это всё равно что депутата вдруг обвинить публично в воровстве). Ну вы ещё додумайтесь с экрана пролить ушат такого же говна на Лазарева, скажем, и Билана (и заодно на Митю Фомина).

О, нравы! О, судьбина! О, суровость! И вечные соблазны на пути.

Нас всех врасплох застала эта новость. И мы никак не можем отойти.

Хотя понять могли бы очень много. Пусть чушь несёт любой телеканал. Безруков, мол, сыграет носорога (всё остальное он уже сыграл). Поклонская в эфире кроет матом, смакуя запрещённые слова. Жираф Самсон решил стать депутатом без цели, средств и даже кумовства. В Сибири дали премии шахтёрам. Аэропорт построили в Ельце. Милонов стал матёрым сутенёром, а Шнур теперь священник в РПЦ.

Мы примем всё - и тупость, и растраты. Сполна ответим за любой позор и то, в чём даже мы не виноваты.

Но с Галкиным, пожалуй, перебор.

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