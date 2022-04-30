Чтобы запад не дотянулся: Экономист объяснил, как спасти золотовалютные резервы России от заморозки

Деньги должны «работать», а не лежать мертвым грузом в кубышке Фото: Shutterstock

Копили-копили, откладывали-откладывали на черный день доллары да евро, и на тебе: наши миллиарды вмиг оказались заблокированы. Напомним, после начала спецоперации на Украине запад заморозил почти половину золотовалютных резервов России (включая Фонд национального благосостояния) - примерно $300 млрд.

Но на ошибках, как известно, учатся. На днях глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в будущем «мы будем либо меньше тратить Фонд национального благосостояния, либо пополнять его в рублевом эквиваленте».

Что это даст нашей стране? Об этом в эфире радио «КП» рассказал директор института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.

- Ни одна крупная уважающая себя страна, которая имеет возможность формировать резервы, не переводит большие суммы за границу. Есть исключения - например, очень серьезные долларовые резервы Китая. Но эти активы не экономические, а политические, их держат из-за неких договоренностей с США. Нам какую-то часть все-таки придется держать в иностранной валюте. Но не в долларах. Золотовалютные резервы - это заначка на «черный день». По правилам, она должна покрывать не менее, чем три месяца критического импорта. Например, чтобы купить лекарства для пенсионеров или что-то другое необходимое, должны быть резервы, которые легко превращаются в деньги. Они могут быть в том же китайском юане, индийских рупиях и так далее, - объясняет Алексей Зубец.

По словам эксперта, долларов и евро в стране предостаточно. Нефть и газ сейчас стоят дорого, импорт резко упал, за границу практически никто не ездит, поэтому спрос на валюту маленький, а поступления – большие. И всю (или почти всю) это валюту стоит обменять на рубли, чтобы уже из них формировать ФНБ.

Но есть другая проблема. Может, запад и не заморозит рублевый ФНБ, но вот инфляция будет по кусочку от него отъедать. Так зачем деньжищам пылиться в кубышке? Лучше вложить их во что-то полезное, что послужит развитию страны.

- Деньги из валютного рынка необходимо как-то выводить. И направлять в какие-то новые активы, которые у нас не будут отняты, как $300 млрд. Все долгосрочные резервы должны быть инвестициями в российскую экономику, в развитие нашей страны. Для этого нужны долгосрочные проекты, вложения, которые оправдаются через десятилетия. Это повышение качества жизни населения, строительство автомобильных дорог, заводов, добывающих производств и т. д., - объясняет Зубец.

Будем надеяться, что финансовые власти страны прислушаются к этому совету. Потому что картину под названием «миллиарды лежат мертвым грузом и ждут черного дня» мы уже наблюдали. А если вкладывать – пусть не все, но значительную часть этих денег – в развитие экономики, глядишь, и не наступит этот черный день.

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