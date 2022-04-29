ЭСКОМ провел акцию "Своих не бросаем!"

Фото: Пресс служба "ЭСКОМ"

Концерн «ЭСКОМ» поддержал всероссийский флешмоб «Своих не бросаем!». Во время впечатляющей акции 400 сотрудников предприятия развернули сорокаметровую георгиевскую ленту в форме буквы Z.

Никто из участников грандиозного действия не остался равнодушным. «Россия — Крым — Донбасс — Вместе!» — скандировали люди в едином порыве. Масштабный запоминающийся флешмоб КОНЦЕРНА «ЭСКОМ» предварил отправку в Донецк 40 тонн фармацевтических препаратов в качестве гуманитарной помощи.

«Единая Россия» и «ЭСКОМ» не остались в стороне

Центральным событием акции стал митинг, собравший сотни активистов. Член совета директоров КОНЦЕРНА «ЭСКОМ» Гелани Азиров, выступая в поддержку Донбасса, обратился ко всем российским предпринимателям: «Наш коллектив и я лично призываю все предприятия нашей страны, общественные организации, всех кто может оказать помощь, присоединиться к движению «Своих не бросаем!».

Слова поддержки жителям ЛНР и ДНР на митинге высказали также депутаты «Единой России». Все отметили, насколько важна сегодня причастность к судьбам жителей братских республик.

«Видя несправедливость, которая творится на Донбассе, мы не можем оставаться в стороне. И самое малое, что сегодня мы можем сделать - это поставить Луганской народной республике лекарственные препараты», — сказал Гелани Азиров.

«Мы понимаем, что это не зря»

Депутат Государственной Думы от «Единой России» Ольга Тимофеева, выступая на митинге, не скрывала эмоций. «Я вчера смотрела как выводили женщину с грудным ребенком из Мариуполя, и она сказала, что не ела несколько дней. У ребенка температура 40, а лекарств нет! Мы с Еленой Бондаренко находимся под всеми возможными санкциями США за то, что голосовали за признание ЛНР и ДНР. Но, когда слышим о зверствах, которые творились там все эти годы, мы понимаем, что это не зря», — сказала Тимофеева.

Депутат «Единой России» Елена Бондаренко поддержала коллегу словами: «Каждый из нас с сочувствием относится к беде женщин и детей Донбасса. Мы не должны оставаться в стороне. Наш народ всегда помогал нуждающимся. Мы единый народ, и мы своих не бросаем!»

Фото: Пресс служба "ЭСКОМ"

«Мы обязательно победим! Мы вместе!»

Всего в больницы Луганска и Донецка направятся две машины по 20 тонн каждая с растворами для инъекций и инфузий. Первая машина уже повезла медикаменты в Луганскую республиканскую больницу 25 марта. Вторая партия будет сформирована через неделю для Донецка. Автомобиль, отправляющийся в Луганск, ставропольцы проводили словами: «Мы обязательно победим! Мы вместе!»

«Руководство Украины забыло, откуда начиналась Киевская Русь, где зарождалось стахановское движение, откуда в годы ВОВ мы бились с фашизмом, - с искренним сожалением констатировал в финале митинга начальник цеха по производству инфузионных растворов КОНЦЕРН «ЭСКОМ» Сергей Гришин. – Они забыли, где на Донбассе были организованы подпольные комсомольские организации, члены которых, молодые ребята, погибли, освобождая нашу страну».

КОНЦЕРН «ЭСКОМ», крупнейший производитель инфузионных растворов, чья продукция входит в ТОП-10 самых продаваемых препаратов в России, лидер по выпуску натрия хлорида и глюкозы, призывает бизнес России присоединиться к движению «Своих не бросаем!» и помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации на Украине.