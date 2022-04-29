Ненавидящий Россию Андрей Данилко в ужасе заговорил о Королевой после громких слов Тарзана

Наташа Королева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Андрей Данилко, выступающим в образе разбитной проводницы поезда Верки Сердючки, не устает делать скандальные и нелепые заявления. Ненавидящий Россию артист уже и матом выражался в адрес россиян, и клеймил позором Николая Баскова, и унижал опухшую от слез Светлану Лободу. На этот раз все внимание артиста захватила Наташа Королева и ее муж-стриптизер Сергей Глушко.

Последние два месяца в жизни Андрей Данилко активничает на камеру. Так, он сообщил, что находится в ужасе от событий в семье Наташи Королевой и стриптизера Тарзана. Последний поддержал спецоперацию России и критикует тех, кто уезжает из страны в поисках лучшей доли.

"Всех россиян я от души хочу поздравить с тем, что свалили те, кто учится сейчас картавить. Спасибо, русская весна! Избавила Россию от ..." - заявил на днях Сергей Глушко.

Наташа оказалась меж двух огней. С одной стороны - ее мама Людмила Порывай, которая вдрызг разругалась с зятем. С другой - любимый муж, с которым звезда много чего пережила за 20 лет брака.

Поведение Тарзана-патриота привело в ужас Данилко. Он весьма категорично выразил свое мнение. "Слушаю Тарзана. Я в ужасе. Как такое можно сказать, когда твоя жена - украинка из Киева?" - недоумевал оскандалившийся артист в эфире YouTube-шоу.