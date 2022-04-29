Почему не спасли 50-летнего актера Сергея Карякина: «Нашли болезнь поздно. Но он находил силы работать, шутить и лечиться!»

Прощание с Сергеем Карякиным пройдет 1 мая. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Прощание с актером Сергеем Карякиным состоится 1 мая в Москве. Отпевание – в храме Святителя Николая в Покровском, начала траурной церемонии в 12.30. Сергей Карякин умер после борьбы с онкологическим заболеванием. На прошлой неделе на канале «Россия» показали фильм Глеба Панфилова «Иван Денисович». Сергей Карякин сыграл в этой картине бригадира Тюрина. Это последняя работа актера. Сергей в марте отметил 50-летие, несмотря на тяжелую болезнь, мужчина был настроен на борьбу за жизнь. Зрители помнят Карякина по ролям в фильмах и сериалах «Бедная Настя» (Ромео), «В круге первом» (Дмитрий Сологдин), «Обратная сторона Луны» (Павел Саврасов) и многим другим. Выпускник школы-студии МХТ играл в театре, снялся более чем в 50 проектах. Сергей продолжал работать и когда узнал об онкологии – пока были силы. Но самые любимые его роли – любящего отца и мужа: у Сергея остались жена Лилия и 7-летний сын Мирослав. Вместе с актером боролась за его жизнь супруга Лилия.

Сергей Карякин и Галина Польских на съемках фильма «Маршрут милосердия». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пошел к стоматологу – узнал о болезни

История болезни талантливого мужчины трагична. Сергей и не подозревал о болезни – пошел лечить зуб, а стоматолог недостаточно хорошо подпилил пломбу из-за чего артист немного поранил язык. Вроде бы нередкая ситуация. Но полгода ранка не заживала, хотя и не беспокоила. А потом вдруг боль стала острой, нетерпимой и неожиданно ухудшилась дикция. Раньше у Сергея проблем со здоровьем не было – никаких тревожных «звоночков». После неожиданных проблем актер сразу же обратился в клинику и был шокирован диагнозом. Супруга Лилия этой весной озвучила вердикт врачей: «Это четвертая стадия рака, она оказалась запущенной». Рак языка лечили прошлым летом и осенью: лучевая терапия, три курса химиотерапии. Были временные улучшения, но врачи не давали прогнозов.

Жена звезды экрана Лилия месяц назад рассказала, что муж держался – сохранял оптимизм, полностью доверял врачам и выбранной тактике лечения: «Он как оптимист упростил задачу: вот есть больница, план лечения, которому следуем по прописанным врачами шагам… Не надо метаться, бегать и искать второе мнение. Будем делать то, что сказали доктора. Он мужественно переносил лечение, которое и тяжелое, и травматичное. Сережа находил силы шутить, работать. Врачи восхищались, говорили, что сильный организм…»

Супруга рассуждала, что к болезни мог привести целый комплекс причин: «Одна из них – психологическое состояние, в котором он был перед этим. Про такой период говорят «человек себя поедом ест». У него был период внутренних метаний - не понимал, куда двигаться дальше в профессии…»

Актер успел всех поблагодарить

Еще в начале марта Сергей Карякин мог разговаривать с родными, коллегами и друзьями. А с середины месяца не смог говорить: по всей квартире лежали блокноты, ручки – он писал жене и сыну. У мужчины возобновились боли, отекло лицо, были метастазы в лимфоузлах. Есть Сергей мог только через специальную трубку – особое питание, так как обычная пища не усваивалась. Один литровый флакон стоил почти 800 рублей, а в день их нужно было два. Случилась резкая потеря веса до 47 кг: кахексия - крайнее истощение организма. Лилия кормила мужа этим особым питанием и они вернули 7 кг.

Жена актера Лилия помогала Сергею бороться за жизнь. Кадр НТВ

Сергей оставался настроен оптимистично – врач посоветовала пройти курс лечения. И 7 апреля через соцсеть «ВКонтакте» Карякин обратился к друзьям-подписчикам: «Друзья, мне пора выходить из тени. Тем более ближний круг давно в курсе. Я болен и очень серьезно - это рак. Хуже всего, что рак языка. И первое, чего я лишаюсь – это профессия. Хотя об этом погоревать мне дали недолго, сейчас надо бы просто выжить. Шансы есть: диагностировали болезнь поздновато, форма агрессивная, локализация крайне неудобная, короче, я не операбелен. Но есть еще иммунотерапия и в моем случае это шанс. Я получаю ее по ОМС, то есть бесплатно. Но есть проблема. После всех химий и лучевых, пришла ко мне злая подруга кахексия… Вес мой сейчас 47 кг, но не в этом дело. А в том дело, что такой организм просто не в состоянии взять помощь, которую дает ему лечение. Мы попали в западню. Срочно надо выбираться, а вот тут ОМС уже курит в сторонке. Сегодня, 7 апреля друзья отвезут меня в платный стационар клиники, где спецы по питанию и прочему займутся возвращением меня в состояние способности бороться. В домашних условиях не получилось. Первые дни оплачены. Много ли нужно дней? Да может и не много. Главное начать…» Сергей попросил друзей помочь финансово и они уже 8 апреля небольшими переводами набрали некоторую сумму, Сергей всех сердечно благодарил: «Друзья, как же вас много, и как хорошо вы ко мне относитесь! Я в шоке. Самое интересное, что нет особо больших переводов. Просто нас очень много! Спасибо! Вот только в клинику я не попал. Совершенно неожиданно - положительный тест на ковид. Все откладывается на неделю, и иммунотерапия, и восстановление мое. Очень обидно. Но... ждем…» 28 апреля Сергея Карякина не стало.