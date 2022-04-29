Киркоров представил исповедальный дуэт с Асти: «В моей жизни тоже был период, когда я остался один!»

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Уже завтра, 30 апреля Филипп Киркоров отметит на сцене Кремлёвского дворца свой золотой юбилей. Но король сцены не был бы королём, если бы накануне этого дня не удивил поклонников. Как оказалось, все эти предъюбилейные месяцы Филипп готовил не только новое шоу, но и новый дуэт. За день до юбилея Киркоров выложил в соцсетях трек «Хобби», «фит» с Анной Асти. Песню написал главный хитмейкер последних лет, автор «Грустного дэнса» Дима Лорен. Трек выложили на платформы ночью, но уже утром песня возглавила все чарты.

- Был сложный момент после распада группы, я думала, что мне делать и как мне поступить, - вспоминает Анна Асти. - И единственный человек, с которым мне хотелось пообщаться и спросить совета-это был Филипп.

И я даже мужу своему сказала: «Хочу с Филиппом посоветоваться». И когда мы с Филиппом все-таки встретились, это были четыре часа задушевных разговоров, в ходе которых он мне дал советы не только, как артист, но и как человек с большим сердцем. Я последовала им и не прогадала, Филипп оказался абсолютно прав. И как раз тогда я предложила Филиппу записать дуэт. Песни правда ещё тогда не было, но у меня был Дима Лорен, я уже знала, что ему скажу. Я попросила Диму написать песню о том, как я с разбитым сердцем пришла за советом к своему старшему другу. Дима за три дня написал этот трек.

Филипп Киркоров отмечает, мол, давно не было такого совпадения и гармонии в дуэте.

- В моей жизни все главные женщины были на букву «А». И вот, Аня вошла в мою жизнь в тот декабрьский вечер. Мы остались у камина вдвоём и я услышал Аню. И нас услышал ещё один человек, автор этой песни Дима Лорен. Я считаю, он сегодняшний Игорь Николаев. Игорь ведь в своё время тоже так писал песни - чем жили, о том и пели. Поэтому тогда песни попадали в сердце. И вот у Димы тоже родилась потрясающая история, наш дуэт с Аней, - рассказывает Филипп Киркоров. Делиться личным может только сильная женщина. Слабая на это никогда не пойдёт.

Мы записали полотно. Это не просто песня, это полотно жизни, о том, что случается с каждым из нас. Кто-то кого-то предаёт и ты останешься один и не знаешь, что с этим делать. Мысли лезут самые дурные. И я в этом случае не исключение. В моей жизни тоже был такой период, такая полоса, когда я остался один. Но случай меня спас от крайней черты. У Ани такая же история, но я думаю, черта не такая уж крайняя была. Хотя, зная темперамент Ани, я предполагаю, что мысли разные были, тем более, если ты актриса. Нормальная женщина на сцену не пойдёт. Поэтому, зная утончённость Ани, я понимал, что что-то там происходит.

В этом треке заложена такая энергетика, что ее поймёт только человек любивший, потерявший и вновь нашедший смысл жизни.

Кто из нас не любил? Все любили. Кто из нас не терял? Все теряли. Но вот в тот момент, когда тебя оставляют, важно, чтобы рядом был кто-то, кто старше тебя, в плечо которого можно было уткнуться и поделиться. Я тоже самое испытал, что и Аня, только на 20 лет раньше…