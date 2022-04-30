Гитлера тоже вооружала вся Европа: получится ли у российской армии демилитаризовать Украину

Запад активно наращивает поставки оружия на Украину. Фото: REUTERS

Когда каждый день читаешь новости, как Запад азартно и щедро накачивает Украину оружием, в голове начинают роиться сравнения, вызывающие гнев и досаду. Не так ли точно в 1941 году на СССР навалилась фашистская Германия при поддержке десятков европейских стран. Кто-то остроумно на современный манер назвал то сборище «Гитлеровским Евросоюзом». Так и есть. Тогда тоже почти 30 стран накачивали германский вермахт оружием и боеприпасами. На немецких фашистов работала экономическая мощь всей Европы. Сегодня она работает уже на украинских нацистов.

Чем, например, гитлеровский СС отличается от украинского полка «Азов»? Да ничем. У них даже эмблемы одинаковые! Не говоря уж об идеях и методах ведения войны.

А Германия, обещая сегодня отправить Киеву свои танки «Леопард» убивать русских солдат (а для чего же еще?), окончательно превращает поле боя на Украине в копию того, что было тут 80 лет назад.

Невольно задаешься вопросом: а сможет ли Российская армия перемолоть все оружейные поставки НАТО киевскому неонацистскому режиму?

Но ведь смогла же Красная армия одолеть «гитлеровский кооператив»!

Сегодня, накануне Дня Победы, и в разгар битвы с украинским неонацизмом, давайте вспомним, какую силищу в 1945-го наши деды поставили на колени.

И сравним — с чем нашей Российской армии придется иметь дело. И приходится уже.

КТО ПОМОГАЛ ФЮРЕРУ?

Объемы вольной и невольной военно-технической помощи Германии в 1941-1945 годах Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

КТО ПОМОГАЕТ «УКРО-РЕЙХУ»?

Ну а теперь – параллели и аналогии. Белый дом и Пентагон похваляются: военно-транспортные самолеты (по 8-10 рейсов в день!) доставляют на Украину оружие и боеприпасы. Госсекретарь США Блинкен гордо блеснул статистикой: Киев уже располагает таким количеством противотанковых комплексов «Джавелин», что на 1 российский танк приходится 10 таких ракет! Но и этого мало. По приказу из Вашингтона и другие страны НАТО (и не только они) денно и нощно прут на Украину «горючее войны» - от патронов до ракет. Вот как выглядят эти поставки «укро-рейху».

Разгрузка военно-транспортного самолета из Литвы в аэропорту Борисполь, Киевская область. Фото: REUTERS

США

- более 5000 противотанковых комплексов Джавелин,

- более 2000 переносных зенитных ракетных комплексов «Стингер» и Starstreak,

- 1000 барражирующих боеприпасов (дрон-камикадзе) Switchblade,

- 50 млн патронов,

- 14 комплексов контрбатарейной борьбы (для быстрого определения огневых позиций противника и наведения на них своей артиллерии),

- 200 гусеничных бронетранспортеров M113,

- 11 вертолетов Ми-17,

- 108 гаубиц и 220 тысяч снарядов к ним,

- 2 РЛС,

- 30 тысяч бронежилетов и касок,

- 2 тысячи оптических и лазерных прицелов,

- 100 внедорожников Humvee.

- 150 беспилотников,

- 2000 противопехотных мин.

Великобритания

- 4800 противотанковых ракетных комплексов NLAW и Javelin,

- 1000 ПЗРК Starstreak,

- 20 самоходных зенитных установок Stormer,

- 50 боевых бронированных машин,

- 45 тысяч артиллерийских снарядов,

- 20 самоходных артиллерийских установок AS-90.

Чехия

- 4000 минометов,

- 7000 штурмовых и снайперских винтовок с боеприпасами,

- 3000 пулеметов,

- 40 танков Т-72,

- 25 боевых машин пехоты,

- 20 единиц реактивных систем залпового огня («Град»), а также гаубицы Д-30, самоходные артустановки Dana и комплексы ПВО «Стрела-10М».

Словакия

- Комплексы ПВО С-300,

- 16 артиллерийских систем,

- истребители МиГ-29 (в планах).

Бельгия

- 270 противотанковых ракетных комплексов,

- 3000 автоматических винтовок,

- 2000 пулеметов,

- 5000 штурмовых винтовок FN FNC.

Канада

- 4500 противотанковых гранатометов NLAW и Javelin,

- 7500 гранат.

Франция

- 12 самоходных артиллерийских орудий Caesar,

-100 противотанковых ракетных систем Milan.

Дания

- 2700 противотанковых комплексов,

- 300 переносных зенитных ракетных комплексов «Стингер».

Германия

- 1000 противотанковых комплексов,

- 500 «Стингеров»,

- 500 зенитных ракетных комплексов «Стрела»,

- 100 пулемётов MG3,

- 8 млн патронов,

- 350 тысяч пайков,

- 50 медицинских транспортных средств.

- (в планах передача гаубиц и танков)

Нидерланды

- 500 «Стингеров»,

- 30 тысяч патронов,

- 400 противотанковых комплексов,

- 50 противотанковых гранатомётов Panzerfaust 3,

- 100 снайперских винтовок.

- 20 самоходных артустановок PzH 2000.

Польша

- 200 танков Т-72,

- 20 самоходных артустановок «Гвоздика»,

-16 ракетных самоходок «Град»,

- разведывательные беспилотники FlyEye,

- ракеты Р-73 класса «воздух-воздух» и БМП BWP-1,

-100 штук миномётов,

- 8 беспилотников,

- 2000 кумулятивных боеприпасов,

- 1,5 тысячи гранатометов.

Италия

- 200 противотанковых гранатометов (современная версия «Panzerfaust»),

- 30 пулеметов.

- (в планах — самоходки и зенитки).

Испания

- 200 тонн боеприпасов,

- 1500 комплектов военного снаряжения,

- 50 грузовиков,

- 1370 гранатомётов,

- 700 тысяч патронов.

Литва

- 80 переносных зенитных ракетных комплексов,

- 100 противотанковых комплексов.

Латвия

- 90 дронов,

- военная техника и оружие на 200 млн евро, включая автоматы, боеприпасы, противотанковые средства, ПЗРК "Стингер".

Эстония

- 9 гаубиц Д-30,

- противотанковые ракеты, мины, гранатометы и боеприпасы на сумму более 220 млн евро.

Финляндия

- 2,5 тысяч штурмовых винтовок,

- 150 противотанковых ружей,

- 70 тысяч пайков.

Швеция

- 5000 гранатометов,

- 135 тысяч пайков,

- 5000 касок,

- 5000 бронежилетов.

Австралия

- 24 бронетранспортера Bushmaster.

Норвегия

- 100 переносных зенитных ракетных комплексов Мистраль.

Словения

- 54 своих танка M-84 (Югославская версия Т-72).

Номенклатура и объемы вооружений, поставляемых Киеву. По данным открытых источников Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Суммируя все эти иностранные военные поставки на Украину, можно сделать только один вывод – мы становимся свидетелями рождения армии-монстра, которого впору заносить в книгу рекордов Гиннесса. Ведь если учитывать, что в украинской армии 255.000 военнослужащих, то у каждого рекордное количество «стволов и патронов». Правда, если учитывать, что многое из иностранной военной техники уже «бэушное», то оно прослужит недолго. Но Украине долго и не надо: выстрели и забыл, бросил. Пришлют еще.

«Передозировка» вооружениями в украинской армии колоссальная! И это ставит перед Российской армией сложные задачи по их уничтожению.

Демилитаризировать придется не только саму Украину, но и, получается, арсеналы НАТО.

ВЫПАВШИЕ ИЗ СТРОЯ

Только Турция, Болгария и Венгрия остаются теми членами НАТО, которые воздерживаются (пока) от поставок Украине оружия. Впрочем, турки вовсю шлют Киеву свои беспилотники Байрактар.

А в Германии и Словакии все громче звучит тревога из-за того, что поставки оружия Украине ослабляют оборону этих стран. Берлин даже пожаловался, что «исчерпал возможности». США тут же огрызнулись и пообещал немцам и словакам «компенсировать расходы» своим вооружением. После этого немцы все же решили направить Киеву танки.

ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

Стратегическая цель вооружения Киева очевидна. В Вашингтоне, Брюсселе и Берлине открыто заявляют - нельзя допустить победы Москвы. Нужно как можно больше истощить военную мощь России. А для этого бои на Украине должны продолжаться как можно дольше.

Боец ВСУ в окопах рядом с переносным противотанковым ракетным комплексом "Джавелин". Фото: REUTERS

ПОЕЗД ДАЛЬШЕ НЕ ПОЙДЕТ

Москва направила в США и НАТО предупреждение: вся боевая техника, которая поставляется Украине, - это законные цели для Российской армии.

Иначе спецоперация на Украине превратится в школьную задачку про бассейн: 100 литров из него выливается и 100 литров вливается. А уровень милитаризации Киева остается прежний.

Российская армия уничтожила уже от 60 до 75% боевой техники Украины. Включая и иностранную. Но поставки-то продолжаются.

Поэтому российские «калибры» уже начали бить по подстанциям украинских железных дорог. И даже по мостам, через которые идут составы с вооружением и топливом. Но пока робко. Будто стесняясь.

Видимо, эти удары придется усилить. Лучше перемалывать боевое железо НАТО на подступах к полю боя, чем в самом бою.

«ЧЕРНАЯ ДЫРА»

США уже потратили на оружие для Киева около $5 млрд. Сумма внушительная. Это годовой военный бюджет самой Украины. Но в планах Вашингтона — выделить еще $33 млрд.

Европа тратит на вооружение Украины в складчину, примерно, еще столько же.

Но вот незадача - «навариваются» на этом только американцы.

Мало того, что они оформляют передачу оружия Киеву как «ленд-лиз» (то есть, деньги надо будет вернуть). Но и продают Европе свои танки и самолеты взамен старых советских Т-72 и МиГов, отданных Украине. А свои танки «Абрамс» американцы толкают по $8-9 млн за штуку! Это раз. И два. Военно-промышленный комплекс США на этом просто озолотится.

И плевать, что американцы уже в открытую говорят, что не могут контролировать — куда точно идет их оружие на Украине. В Конгрессе все чаще звучит, что это - «черная дыра». А разведка США признает: «Большая часть вооружений, поставляемых на Украину, оказывается на мировом рынке оружия». Например, Стингеры (с номерами из поставок Киеву) уже обнаружены у криминальных группировок Африки.

Вспоминается фраза, произнесенная в Верховной Раде: «У нас уже на одну украинскую свинью приходится по пять американских «Джавелинов»!»