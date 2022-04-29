У введенной в кому солистки "Вороваек" остановилось сердце

После острого отравления певицу Светлану Ларионову ввели в медикаментозную кому. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Гастроли в Костроме закончились для одной из солисток группы "Воровайки" попаданием в реанимацию. Сейчас за жизнь 38-летней Светланы Ларионовой борются врачи: после острого отравления певицу ввели в медикаментозную кому, у нее отказала печень. Состояние пациентки стабильно тяжелое, в больницу к ней пускают только мужа.

Все началось еще 14 апреля: в этот день "Воровайки" выступали в Костроме на корпоративе. После концерта, когда другие солистки отправились спать, Ларионова заглянула в местный ресторан.

- Другие девочки на ночь не едят, а Света не привыкла отказываться от ужина, - рассказал kp.ru менеджер группы Андрей Карпов. - По ее словам, она заказала пюре, рыбу и грибы. Алкоголя, насколько я знаю, не было. А на следующий день ей стало плохо, с трудом добралась до Москвы. Ехали на машине, в дороге ее постоянно тошнило, приходилось часто останавливаться. В итоге, вернувшись в Москву, Светлана оказалась в больнице.

Это фото в больничной палате Светлана Ларионова сделала 22 апреля.

Первый дни пациентке ставили капельницы, но лучше ей не становилось. Последний раз менеджер общался с ней почти неделю назад: солистка жаловалась на острую боль в животе. Последствия отравления оказались настолько серьезными, что врачи приняли решение ввести пациентку в медикаментозную кому.

- С тех пор в больницу пускают только мужа - собственно, других близких родственников у Светланы нет, - продолжает Андрей Карпов. - Сейчас мы на связи с лечащим врачом. Сегодня в 20:00 у Светланы случилась асистолия, то есть остановка сердца. Ее состояние удалось стабилизировать, она находится под контролем медиков. Мы все надеемся, что Света обязательно выкарабкается. А когда опасность минует, будем подавать заявление в полицию. Я посмотрел информацию о ресторане, где она ужинала. Заведение далеко не образцовое: постоянные проверки Роспотребнадзора и других инстанций.

А кроме того, восемь лет назад костромской ресторан уже попадал в скандальные хроники: в 2014 году в заведение общепита нагрянула съемочная группа "Ревизорро". Лена Летучая, как обычно, собиралась проинспектировать кухню с камерами. Но персонал ресторана встал стеной, произошла потасовка. Тогда телевизионщики уверяли, что Летучую зажал в тиски здоровенный сотрудник, а операторов и вовсе прогнали с кулаками, разбив камеры. Команда "Ревизорро" даже собиралась писать заявление в полицию, впрочем, продолжения эта история не получила. Сотрудники заведения, в свою очередь, утверждали, что драку начали именно незваные гости.