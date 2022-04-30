Фото: Александр КОЦ

Минобороны России продолжает публиковать в «Комсомолке» наградные листы на военнослужащих, которые проявили отвагу и мужество во время специальной операции на Украине. Они не только предотвратили нападение киевского режима на Донбасс этой весной, но и продолжают защищать граждан Украины, что однажды доверили внешнее управление своей страной авантюристам из Великобритании и США. За последние 30 лет эти западные страны нашпиговали украинские города националистический литературой, биологическими лабораториями, синтетическими наркотиками, оружием, а теперь еще сдобрили все это своими наемниками.

СОРВАЛ ЗАМЫСЕЛ ВРАГА

Капитан Артем Белоусов

Фото: Министерство обороны РФ

«Отступая под натиском российских войск, украинские националисты, перебрались по мосту на другой берег реки. После того, как по мосту проследовало одно из российских подразделений, украинские боевики нанесли минометный залп по мосту и разрушили его. Подход подкрепления к российским военнослужащим уже переправившимся на противоположный берег и ведущим ожесточенные бои с превосходящими силами противника, а также подвоз необходимых материальных средств, оказался невозможным.

Благодаря четким, смелым и решительным действиям главного инженера мостового батальона капитана Артема Белоусова, под непрекращающимся минометным огнем украинских националистов, в кратчайшие сроки удалось навести понтонную переправу через водную преграду на сложном участке местности. Возведенная переправа обеспечила оперативное продвижение российских батальонно-тактических групп на другой берег, в результате чего боевики продолжили отступать вглубь обороны.

В результате самоотверженных и храбрых действий капитана Артема Белоусова, а также высокому уровню подготовки подчиненного личного состава были созданы условия для оперативного развития наступления на позиции националистов. При этом потерь среди подчиненных капитана Белоусова допущено не было».

УДЕРЖАЛ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНТ

Сержант Алексей Сулоянов

Фото: Министерство обороны РФ

«Мотострелковое отделение код командованием сержанта Алексея Сулоянова в составе батальонно-тактической группы выполняло задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Столкнувшись с ожесточенных сопротивлением боевиков на подступах к населенному пункту, в бою отделением сержанта Сулоянова было уничтожено 8 националистов. После того как украинские радикалы были вытеснены из населенного пункта Алексей силами своего отделения организовал оборону на одном из направлений.

Несмотря на попытки боевиков вернуть населенный пункт под свой контроль, отделение под командованием сержанта Сулоянова в условиях артиллерийского и минометного огня противника успешно выполнило задачу по удержанию установленного рубежа, не допустив при этом потерь среди личного состава отделения».

СПАС КОЛОННУ ОТ НАЛЕТА

Майор Артём Сабитов

Фото: Министерство обороны РФ

«Перед дорожно-комендантским батальоном бригады материально-технического обеспечания, возглавляемым майором Артемом Сабитовым была поставлена задача развернуть диспетчерский пункт на маршруте подвоза материальных средств. Используя имеющейся опыт, в условиях постоянного воздействия диверсионно-разведывательных групп из числа украинских националистов Артем Сабитов организовал развертывание диспетчерского пункта в заданном районе, обеспечил бесперебойную связь с вышестоящим командным пунктом и диспетчерский контроль движения снабженческих автомобильных колонн.

В один из дней по данным радиоперехвата майор Сабитов получил информацию о готовящейся украинскими диверсантами засаде на маршруте подвоза материальных средств.

Оценив обстановку, Сабитов принял своевременное решение о перенаправлении идущей колонны с основного маршрута на запасной, после чего передал координаты для нанесения артиллерийского удара по готовящейся засаде в вышестоящий командный пункт. Решительные действия офицера позволили предотвратить серьезные потери с личном составе и военной технике».

ДАЛ ШАНС ТЯЖЕЛОРАНЕНОМУ

Лейтенант Росгвардии А.Татаренко

«Росгвардейцы в Харьковской области выполняли задачу по охране и обороне систем залпового огня «Град», когда в результате радиоперехвата стало известно о готовящейся засаде подразделений ВСУ на позиции российских войск. Потребовалось обеспечить прикрытие передовых позиций РСЗО для нанесения контрудара.

Эта задача была поставлена подразделению отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии, которым командовал старший лейтенант А.Татаренко.

Лейтенант Росгвардии А.Татаренко. Фото: Пресс-служба РОСГВАРДИИ

Прибыв в точку стрельбы, военнослужащие оказались под массированным огнем артиллерии ВСУ. В результате обстрела пострадали ополченцы из Донбасса. Осмотрев их позиции, офицер увидел горящие БМП и танк, под которым лежал тяжелораненый боец. Росгвардеец перенес его в безопасное место, где наложил жгут и перевязал раны. После этого эвакуировал в Изюмскую городскую больницу, где раненому оказали всю необходимую помощь».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В одном из детских лагерей, расположенных в Херсонской области, военнослужащие Росгвардии при проверке сведений о пропаганде националистических идей среди несовершеннолетних изъяли два пистолета марки Bernardelli, пистолетный магазин, 292 патрона различного калибра, запчасти от оружия, 2 пакетика и 38 прозрачных упаковок с марихуаной, а также 2 металлические коробки с изображением каннабиса, в которых лежали 58 таблеток овальной формы белого и светло-зеленого цвета. Все это хранилось в сейфе одного из кабинетов в административном здании, где также был найден диплом о награждении руководителя лагеря «за многолетний добросовестный труд и большой вклад в организацию оздоровления детей».