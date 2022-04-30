Военная спецоперация на Украине 30 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

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С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 апреля 2022 года.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал вопрос о возможности окончания специальной военной операции России на Украине к 9 мая. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что спецоперация будет закончена только тогда, когда будут достигнуты цели, поставленные Москвой. Переговоры РФ с Украиной по гарантиям безопасности могли бы значительно продвинуться, если бы Киев был честным переговорщиком, отметил министр.

В Минобороны России заявили, что российские военные за день сбили три украинские ракеты "Точка-У", а также шесть беспилотников. Поражены десятки опорных пунктов, мест скопления техники и пехоты противника и другие военные объекты на территории Украины.

ВСУ готовят провокацию против ВС РФ, для чего разместили артиллерию около водозабора в ДНР, сообщили на брифинге МО РФ по гуманитарной ситуации на Украине. Кроме того, украинские неонацисты оборудовали огневые точки в многоквартирных домах Краматорска, продолжая использовать местных жителей в качестве живого щита.