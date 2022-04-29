Появилось фото солистки группы "Воровайки" перед комой

У Светланы Ларионовой отказала печень Фото: СОЦСЕТИ

Солистка группы "Воровайки" Светлана Ларионова находится в коме после отравления. У певицы отказала печень. За несколько дней до этого она опубликовала фотографию, на которой предстала, лежа под капельницей.

Солистка популярной шансон-группы "Воровайки" попала в больницу в середине апреля. После корпоратива в Костроме Светлана Ларионова отправилась в местный ресторан. А спустя несколько часов поехала в Москву. По пути в столицу ей резко стало плохо - у женщины начались судороги.

Ее привезли в больницу, где врачи диагностировали острую интоксикацию. Две недели капельниц и уколов не помогли. "Вследствие сильного обезвоживания солистка Светлана Ларионова попала в медикаментозную кому. В настоящее время печень не функционирует. Девушка с сегодняшнего утра в сознание не приходила", - цитирует "СтарХит" представителя коллектива.

За четыре дня до комы вокалистка, лежа под капельницей, делала селфи Фото: СОЦСЕТИ

За четыре дня до комы вокалистка, лежа под капельницей, делала селфи. Светлана не стала тогда отвечать на вопросы поклонников и не уточнила, что с ней происходит.

Отметим, Светлана Ларионова является четвертой участницей группы "Воровайки". Выступает в коллективе с августа 2019 года. Родилась в Красноярском крае в закрытом городе Зеленогорск. Ее отец - профессиональный музыкант, а мама - инженер. Певица по образованию лингвист-переводчик, знает три иностранных языка.