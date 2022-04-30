«Оптимизм лечит, а зависть помогает двигаться к цели»: советы от звезд советской и российской медицины для долгой счастливой жизни

Журналист Ирина Краснопольская во время пресс-конференции. Фото: Стоян Васев/ТАСС

В пятницу, 29 апреля, исполнилось 90 лет легендарному медицинскому обозревателю «Российской газеты» Ирине Краснопольской. Юбиляр продолжает работать, выпуская статьи в своем фирменном жанре: интервью со светилами советской и российской медицины. Часть из них вошли в новую книгу «Диагноз от Краснопольской. Беседы о главном со звездами медицины». Авторы уникальных операций и разработчики революционных методов лечения, выдающиеся кардиологи, онкологи, трансплантологи и другие врачи рассказали о своей работе и жизненных принципах.

Приводим фрагменты, советы и рекомендации, которые могут пригодиться сегодня каждому из нас.

КАРДИОХИРУРГ РЕНАТ АКЧУРИН: САМОЕ ВАЖНОЕ - ФИЗКУЛЬТУРА, ОПТИМИЗМ И ДОБРОТА

Хирург Ренат Акчурин одним из первых в нашей стране начал делать операции по пересадке пальцев, в том числе со стопы на кисть. Развивал новые прорывные направления в кардиохирургии. В мире о нем узнали после того, как в 1996 году доктор Акчурин прооперировал президента России Бориса Ельцина. А в 2015 году в рядах участников парада в честь 70-летия Победы шли два Героя Советского Союза, которым буквально за несколько дней до этого заменили аортальные клапаны сердца. Уникальные операции с помощью новейших методов провела команда знаменитого кардиохирурга.

Академик РАМН Ренат Акчурин. Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

Какие советы помогут защитить свое сердце и прожить дольше? Академик РАН Ренат Акчурин отвечает так:

1. Важнейшее место в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний занимают физкультура и оптимизм - «насколько он возможен в наше время».

2. Доброта и любовь к людям тоже продлевают жизнь. А вот «самоедство и злоба - прямая дорога к развитию болезней сердца и сосудов», - предупреждает кардиохирург.

3. Нельзя есть все подряд. Меньше жирного, мясного, побольше зелени, фруктов и овощей.

! «И самое главное: никогда не пытаться объяснить появившийся какой-то новый симптом, подъем артериального давления, например, обыкновенной усталостью. Идите к врачу. Просто так в организме ничего не происходит», - подчеркивает врач.

КАРДИОЛОГ ДАВИД ИОСЕЛИАНИ: ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА «ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНКИ»

Еще один герой книги - знаменитый кардиолог, который впервые в стране стал применять эффективный метод спасения при инфаркте миокарда, так называемую баллонную ангиопластику. Научные разработки и операции, лично проведенные доктором Давидом Иоселиани, вернули к жизни десятки тысяч людей.

- Человек должен прислушиваться к своему здоровью. Если в 20 лет мало кто это делает, то после сорока он просто обязан задумываться о том, что сердце (и не только сердце) надо иногда проверять. Особенно если появились какие-то сигналы, - советует врач.

Доктор Иоселиани приводит примеры самых распространенных «тревожных звонков»:

- во время ходьбы появляется чувство удушья, дискомфорт за грудиной;

- либо появились так называемые перебои: «такое чувство, что вот бьется сердце и вдруг оно останавливается, замирает, как говорят»;

- возникли какие-то другие симптомы, которых раньше не было.

ОНКОЛОГ АНДРЕЙ КАПРИН: ПОБЕДА НАД БОЛЕЗНЬЮ НА 30% ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО НАСТРОЯ

Каждый год академик РАН, хирург-онколог Андрей Каприн выполняет более 100 сложнейших операций. Андрей Дмитриевич - главный онколог Минздрава России и один из ведущих в мире специалистов по диагностике и лечению рака.

Злокачественные опухоли стоят на втором месте среди причин преждевременной смерти после сердечно-сосудистых заболеваний. Но с каждым годом появляется все больше эффективных методов борьбы против рака. Особенно большие успехи достигнуты в лечении ранних стадий, говорит врач:

- Онкология молочной железы, предстательной железы, щитовидной железы, гениталий излечивается в 95 процентах случаев, - обнадеживает академик Каприн.

Ученый и практикующий хирург подтверждает слова своего коллеги Рената Акчурина: важнейшую роль в продлении жизни играет оптимизм. Можно сказать, он практически лечит:

- Паниковать вообще никогда не надо! Я в онкологии очень давно. И знаю: оптимистический настрой пациента составляет не менее 30 процентов успеха победы над раком, - делится наблюдениями Каприн.

НЕЙРОХИРУРГ АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ: НЕ СПЕШИТЕ ОПЕРИРОВАТЬ МЕЖПОЗВОНКОВЫЕ ГРЫЖИ

Александр Коновалов - нейрохирург, доктор медицинских наук, Герой Труда РФ, президент Центра нейрохирургии им. Бурденко. Александр Николаевич научно обосновал и ввел в практику новое направление медицины - микронейрохирургию. Первым в стране начал делать операции на мозге под микроскопом. Первым в мире провел уникальную операцию по разделению сиамских близнецов - литовских девочек Вилии и Виталии в 1989 году. Прооперировал более 15 тыс. пациентов со сложными патологиями.

Академик РАН, научный руководитель и почетный президент Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Александр Коновалов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сейчас академику 88 лет.

- Как вам удается поддерживать прекрасную спортивную форму? Какую-то диету соблюдаете? Например, что едите на завтрак? - спрашивает Ирина Краснопольская.

- Начну с завтрака. С каждым годом он все скуднее. Иногда ем с утра овсяную кашу на воде или на молоке - зависит от настроения. В последнее время и ее почти не ем, чтобы не готовить ничего. Пью кофе, съедаю пару бутербродов с тем, что в холодильнике осталось. И еще кефир обязательно.

Многие годы систематически занимался спортом. Точнее, физкультурой: гимнастикой, тяжелой и легкой атлетикой, волейболом, беговыми и горными лыжами.

А еще знаменитый нейрохирург фактически подтверждает поговорку, авторство которой приписывают легендарному русскому хирургу Николаю Пирогову: лучшая операция та, которую удалось избежать. На вопрос, когда нужно оперировать грыжу позвоночника, врач отвечает:

- Межпозвоночную грыжу надо оперировать тогда, когда она беспокоит. Грыжи у многих бывают. Они появляются, исчезают. У меня три месяца назад очень сильно болела спина. Сделал снимок. Оказалась так называемая секвестированная грыжа. Это когда фрагмент хряща между позвонками выпал. Он уже никуда не вправится, он будет там болтаться. Это прямое показание к операции. Но я терплю эти боли, решил от операции отказаться. Надеюсь, пройдет время, и потихоньку этот кусочек рассосется.

- Значит, грыжу не надо оперировать?

- Надо оперировать тогда, когда на фоне двух-трехмесячного лечения (применения противоболевых лекарств. - Ред.) боли не прошли. Это прямой путь к операции.

РЕВМАТОЛОГ ЕВГЕНИЙ НАСОНОВ: СПАСЕНИЕ ОТ СТРЕССОВ - ОБЩЕНИЕ ДРУГ С ДРУГОМ

Евгений Насонов - ведущий российский ревматолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН. Руководитель НИИ ревматологии. В этом институте исследуют причины, по которым у нас болят суставы. Диагностируют и лечат ревматологические болезни.

За долгие годы наблюдений академик Насонов пришел к выводу: «Тревога и депрессия, связанные с хроническим стрессом, ухудшают течение и снижают эффективность терапии любого заболевания».

- В XXI веке мы, по сути, возвращаемся к идеям великих физиологов XIX века, которые придавали нервной системе огромную значимость в развитии практически всех болезней. Действительно, нервная и иммунная системы тесно связано друг с другом, - поясняет врач. И предлагает один из важнейших на его взгляд способов борьбы со стрессом:

- Пусть каждый из нас - и врач, и пациент - подумает о том, как важно общение друг с другом. Как важно поговорить…

КСТАТИ

«Зависть - хорошее чувство»

Такое неожиданное заявление сделал в интервью Ирине Краснопольской известный хирург-трансплантолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный врач России Сергей Готье.

- Она [зависть] может рождать новые идеи, ставить новые цели, - рассказал врач. - Она удерживает человека от неконструктивных ситуаций. Зависть - чувство конструктивное. Хотя иногда она способна обострять ситуацию, отношения. Но чаще стимулирует, заставляет работать, думать.