«Наша цель – устойчиво снижать инфляцию»: Десять главных мыслей с пресс-конференции Эльвиры Набиуллиной

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

В эту пятницу ЦБ второй раз подряд снизил ключевую ставку. На этот раз с 17 до 14% годовых. Принятое решение председатель Центробанка подробно объяснила во время пресс-конференции. Впервые за два с лишним года она прошла в офлайн-формате. И впервые – без традиционной брошки. Вопросов и ответов было много. Выделили для вас основные мысли, которые касаются наших сбережений.

1. Кругом сплошная неопределенность

Прогноз – дело неблагодарное. Особенно сейчас.

- Мы находимся в зоне колоссальной неопределенности. Одновременно происходят очень значительные изменения и на стороне предложения, и на стороне факторов, влияющих на совокупный спрос, - заявила глава Центробанка.

Тем не менее, даже в таких условиях у ЦБ есть определенные ориентиры, которых там планируют придерживаться.

2. Есть риски дефицита

Цены в условиях рыночной экономики – это сложный баланс спроса и предложения. На обе переменные этого уравнения сейчас действуют многочисленные факторы. Какие из них повлияют сильнее, сказать пока сложно. Очевидно, что немного снизится предложение. Это приведет к определенному дефициту товаров.

- Разрыв технологических, производственных и логистических цепочек, остановка деятельности некоторых иностранных компаний приводят к уменьшению ассортимента и доступности многих потребительских товаров. Вопрос в том, насколько эти трудности будут временными, как быстро бизнесу удастся найти новых поставщиков и заменить выпавшие из производственной цепи звенья, - пояснила Эльвира Набиуллина.

Правда, и спрос тоже невысок. Некоторые компании временно заморозили новые инвестиционные проекты и предпочитают сберечь свободные деньги. То же самое делают и люди.

- Что касается потребительского спроса, то после всплеска в конце февраля — начале марта люди сегодня стали больше экономить и сберегать. Это заметно и по росту рублевых депозитов, и по сокращению потребительского кредитования. С точки зрения инфляции важно, как будет меняться динамика спроса относительно динамики предложения в дальнейшем, - пояснили в ЦБ.

3. Инфляция составит 18 – 23% годовых

Точно предсказать рост цен и раньше было сложно, а сейчас и подавно. Но в ЦБ видят, что давление на инфляцию снижается. К примеру, в предпоследнюю неделю апреля цены выросли всего на четверть процента. Темпы будут снижаться и дальше, особенно летом и в начале осени, когда отмечается традиционное удешевление сезонных продуктов. Тем не менее из-за резкого всплеска инфляции в марте, годовой рост цен будет в районе 18 – 23% годовых.

4. Ключевая ставка снизится еще

Инфляция зависит от баланса спроса и предложения. И если на спрос с помощью ключевой ставки ЦБ может влиять, то на предложение не совсем. А именно там сейчас основные проблемы. Компании сталкиваются с тем, что либо не могут купить нужную продукцию, либо им приходится покупать ее по более высоким ценам. В итоге это приводит к дефициту некоторых товаров и росту цен на них. В таких условиях усиливать спрос за счет слишком сильного снижения ставки нельзя.

- Если, предположим, сейчас сильно снизить ключевую ставку, а предложение в силу логистических ограничений останется низким, все это выльется только в дополнительный рост цен. Мы должны следить за этим фактором, чтобы не допускать разгона инфляции, а иметь устойчивое замедление, - объяснила Эльвира Набиуллина.

Средняя ключевая ставка в этом году составит от 12,5 до 14% годовых. Но к концу года может опуститься и ниже этого диапазона, не исключают в ЦБ. Все будет зависеть от динамики инфляции осенью. Стимулировать бизнес более дешевыми кредитами в нынешних условиях тоже нужно. Главное – нащупать тот самый баланс: не допустить раскручивания инфляционной спирали, но и не задушить экономическую активность.

5. Инфляция достигнет 4% в 2024 году

Своей основной целью в ЦБ продолжают видеть снижение инфляции до 4% в год. Добиться этого планируют в 2024 году. Соответственно, все меры денежно-кредитной политики будут подстраиваться под эту цель.

- Инфляция должна устойчиво снижаться. Это принципиально важно для экономики. Необходимо, чтобы появилась предсказуемость для всех участников экономической деятельности, - объяснила глава ЦБ.

В этом случае бизнес сможет занимать деньги на длительный срок по приемлемым ставкам, а банки будут кредитовать и компании, и граждан, понимая, что их кредитный портфель в будущем не обесценится.

6. Курс рубля будет устойчивым

В ЦБ считают, что курс нашей валюты должен оставаться плавающим. Как и раньше, он зависит от спроса и предложения на валютном рынке. Правда, сейчас там действуют некоторые ограничения. В частности, иностранные участники из недружественных стран не могут продавать российские активы и выводить валюту за рубеж. При этом экспортеры, наоборот, обязаны продавать на бирже 80% валютной выручки. Все это привело к укреплению рубля до значений, которые были в ноябре прошлого года.

- Мы вводили ограничения по движению капитала для того, чтобы снизить риски финансовой стабильности. В условиях, когда мы не можем проводить валютные интервенции, эти риски существенно выросли. Наша цель – в том, чтобы у бизнеса, который занимается внешней торговлей, была предсказуемость. Мы постепенно снимаем ограничения. Предложили правительству обнулить обязательную продажу валютной выручки для несырьевых экспортеров, а для сырьевых снизить ее до 50%, - заявила Эльвира Набиуллина.

Это означает, что рубль перестанет так сильно укрепляться и стабилизируется на одном уровне. Правда, на каком – большой вопрос. Скорее всего, он может остаться в диапазоне от 70 до 80 рублей за доллар. При цене на нефть в $100 за баррель и всех остальных факторах, это более-менее равновесный курс. Он устроит и бюджет, и экспортеров, и импортеров, и граждан.

7. Ограничения на наличную валюту пока не отменят

Правда, с валютным вопросом есть нюансы. Основная трудность, с которой столкнулись россияне, - это невозможность получить на руки наличные доллары и евро. До 9 сентября действуют ограничения. Они позволяют снять со счетов лишь те доллары и евро, которые лежали там до 9 марта. И то лишь на сумму не более 10 тысяч долларов. Отменять эти ограничения в ближайшее время в ЦБ не планируют.

- Вряд ли это возможно досрочно. Будем дальше смотреть, как будет развиваться ситуация, - коротко объяснила Набиуллина.

8. Держите деньги на вкладах

Высокая инфляция обесценивает сбережения. Поэтому в ЦБ и ставят основной задачей снижать рост цен. А пока инфляция высокая, единственная возможность сохранить покупательскую способность денег – держать их на банковских депозитах и в других финансовых инструментах с фиксированной доходностью. Например, государственных облигациях и ценных бумагах российских компаний.

9. Не вкладывайте в иностранные ценные бумаги

При этом многие частные инвесторы держали средства в ценных бумагах иностранных компаний. Сейчас они сталкиваются с трудностями. То под санкции попадают российские брокеры, то невозможно провести расчеты с зарубежными контрагентами, то счета россиян попадают под заморозку.

- Для инвесторов, которые хотят вкладывать в иностранные ценные бумаги, многое зависит не от нас, а от других стран. Здесь очень велики регуляторные риски – заморозок, проблем в расчетах. Это нужно иметь в виду, - сказала Эльвира Набиуллина.

10. Страховка по вкладам останется прежней

Сейчас она составляет 1,4 млн рублей. Сбережения в рамках этой суммы вернут клиенту, если банк, в котором он держит деньги, обанкротится или лишится лицензии. На днях появились разговоры, что страховую сумму могут увеличить до 2 млн рублей. В ЦБ эту информацию опровергли. Правда, больших рисков для финансовой системы сейчас не просматривается. Крупные банки накопили достаточный объем резервов. В последние пару лет чистая прибыль кредитных организаций была рекордной. Запас прочности у них большой.

Более того, правительство временно отменило налог на вклады. Он не будет взиматься за проценты, полученные в 2021 и 2022 годах. Напомним, этот налог должен был коснуться тех, у кого на вкладах лежит крупная сумма – как правило, от миллиона рублей (но все зависит от процентных доходов).