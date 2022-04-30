Самая маленькая финалистка детского «Голоса» Аделия Загребина скандально забрала победу у казахского соперника Сагына Омирбайулы

Победительница шоу Аделия Загребина. Автор: Юрий Феклистов

Предюбилейный сезон детского «Голоса» на фоне глобальных изменений в мире прошел как будто в тени — тихо и незаметно. И в самый ответственный момент, в преддверии майских праздников, вынырнул. Прошел по традиции в прямом эфире и не без интриги.

Из девяти детей первым в суперфинал вышел Сагын Омирбайулы (11 лет) из команды Полины Гагариной — казахский вокалист из Шамкента спел шлягер «Очи черные» и был настолько органичен и уверен в себе (в отличие от, забежим вперед, конкурентов), что обеспечил себе двукратное преимущество в процентном соотношении.

Второй участницей суперфинала стала юная народница София Олареско (12 лет) из Сургута. Подопечная Басты вернулась в проект после вылета — получила шанс реабилитироваться в доптуре и воспользовалась им. Для финала девочка отрепетировала фрагмент «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина. Заметное волнение помешало Софие спеть идеально, но и этого хватило для выхода в следующий этап. Перевес голосов был незначительным, но он был!

И третьей в заключительную фазу проекта вышла самая маленькая участница финала — восьмилетняя Аделия Загребина из Нижнего Новгорода. Все участники команды Егора Крида выглядели не очень уверенно. То ли магия прямого эфира смешала карты, то ли отсутствие вокального тренера в России сказалось. Аделия спела оригинальную компиляцию хитов Кристины Агилеры (Hurt) и Юлии Савичевой («Прости за любовь»). И буквально на пару процентов — что случается редко! — обскакала соперников.

Надо признать, что увереннее всех с самого начала смотрелся именно Сагын. И не потому что он парень, а хотя бы потому что еще до финала уверял, что верит в победу. И Полина Гагарина подтверждала — это самый стабильный вокалист команды.

- Самое сложное — это были поединки. Я очень старался! И очень хорошо пел. По моему мнению. Я в сильном шоке был [когда узнал, что вышел в финал]. У меня сердце горело! А потом пусто. Эмоции были такие, как будто я самый счастливый человек в мире.

В суперфинальной части шоу казах отлично спел песню Олега Газманова «Единственная», поздравив тем самым и коллегу Филиппа Киркорова с предстоящим 55-летием, и вроде бы окончательно оформил права на победу. Да, девочки были милыми и очень старались, и Сагын заслужил этот триумф. Во-первых, выглядел солидно — во всех значениях этого слова. Во-вторых, взял двойной (!) кармический реванш: за Алишера Каримова, обидно уступившего финал десятого сезона «Голоса» и Ержана Максима — того самого, что несправедливо проиграл детскую версию проекта в 2019 году ботам, голосовавшим за Микеллу Абрамову, дочь Алсу. Справедливость должна была восторжествовать, но фортуна помешала.

Статуэтка победительницы

Зрители проголосовали за самую маленькую, милую, трогательную, очаровательную, но не лучше всех спевшую Аделию Загребину. Девочка могла и в суперфинал не пройти, потому что обошла Федора Сорокина на 1,6%. И все же удача была на стороне нижегородской певицы — Аделия выиграла проект: за нее отдали голоса 40,6% зрителей. Второй стала София Алареско с 32,2% голосов.

Спонсорский банк детского «Голоса» подарил семье победительницы 1 миллион рублей.

А лучшим наставником девятого сезона детского «Голоса» зрители уже в третий раз признали Басту.