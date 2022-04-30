Минфин выплатил проценты по внешнему долгу: «Дефолт отменяется, расходимся»

Минфин выплатил проценты по внешнему долгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

День 4 мая многие ждали с тревогой. На этот день было назначено объявление суверенного дефолта России. А все потому, что из-за санкций и противостояния с Западом возникла техническая проблема. Половину наших резервов США и Евросоюз заморозили, но в то же время хотят получать от нас проценты по гособлигациям. Мы предложили взять нужную сумму (а это всего $600 млн) с замороженных счетов или заплатить в рублях. Запад отказался. А изымать для оплаты долгов недружественным странам и без того скукожившиеся валютные запасы Минфин посчитал неразумным.

Выход в ведомстве Антона Силуанова каким-то образом все же нашли. Средства перечислили в американский банк-агент. Если выплаты происходят в долларах, то необходимая сумма всегда проходит через финансовую организацию, зарегистрированную в США. Тем не менее, как именно прошла транзакция, осталось секретом. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник (у них они, как посмотреть, есть везде) сообщило, что Россия расплатилась из внутренних запасов. Российские эксперты не исключают, что мы заплатили из той выручки, которую продолжаем получать от продажи нефти и газа. Другими словами, вернули иностранным инвесторам кэшбек от полученных валютных доходов.

И хотя само объявление дефолта для российской экономики вряд ли бы что-то изменило, в финансовом блоке, похоже, считают, что важно сохранить хорошие отношения с иностранными инвесторами. Многие из них оказались в трудной ситуации поневоле - из-за действий собственных правительств. Несмотря на сложную ситуацию, необходимо поддерживать доверительные отношения с теми, кто вкладывает деньги в нашу экономику. Это пригодится в будущем.

Напомним, общий госдолг России составляет всего $60 млрд. При этом совокупный внешний долг страны (с учетом частных компаний) – около $450 млрд. Международные резервы ЦБ составляют $600 млрд. При этом половина этих средств (активы в долларах, евро и фунтах стерлингов) сейчас заморожены. Другую половину Центробанк держит в золоте, китайских юанях и других валютах.