Сати Казанова рассказала, как ситуация в мире повлияла на ее отношения с мужем-итальянцем

Сати Казанова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В 2017 году экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Супруги живут на две страны – то в Москве, то в Италии. По словам Сати, ее мужу всегда нравилось в России, и текущая обстановка не изменила его мнения. Певица рассказала о том, как политическая ситуация в мире повлияла на ее брак.

Сати и Стефано познакомились на свадьбе: подруга артистки вышла замуж за его брата. Казанова вспоминает, что между ней и ее будущим мужем сразу проскочила искра. Несколько месяцев они переписывались, пока не поняли, что влюбились друг в друга.

- Стефано влюбился в меня сразу, буквально потерял голову, и мы очень быстро решили пожениться. Мы расписались ровно через полгода после того, как у нас случился роман в переписках. Рекордно короткий срок, хотя бывает и короче, - рассказала Казанова в интервью Teleprogramma.pro.

Певица говорит, что тяжелая ситуация в мировой политике никак не сказалась на отношениях в их семье и чувствах друг к другу.

- Внутри нашей семьи все хорошо. Никакая причина не может нас так разобщить и мне безумно больно и горько от того, что политическая обстановка может расколоть, разобщить и даже разрушить семью, - подчеркнула Сати.

Артистка уже пять лет живет в счастливом браке с итальянцем Стефано Тиоццо. Фото: соцсети.

Артистка уверена, что если в семье случаются разногласия, их надо обсуждать. При этом важно помнить, что международные конфликты рано или поздно закончатся, а семья и отношения – самое важное в жизни, их нужно беречь и сохранять.

Сати вспомнила, что когда они познакомились с мужем, Стефано совсем не знал русский. Сейчас он говорит по-русски довольно хорошо.

- У него абсолютное понимание русского менталитета, нашего юмора и мата. Я ему говорю: «Вот теперь ты настоящий русский мужик». Вот такой у меня итальянский мужик с русской душой напополам, - считает звезда.

Ранее Сати рассказывала, что ее мужу в Италии достается за то, что его жена – из России.

- Он сталкивается с тем, что ему прилетают угрозы, потому что женат на русской, а я даже и не русская. Стефано не просто тревел-фотограф и документалист, у него есть цикл геополитических передач – он освещает события последнего времени. На него подписаны около 300 тысяч итальянцев, это один из крупных YouTube-каналов в стране. Стефано делает это объективно и беспристрастно, но многим не нравится, они думают, что он предвзято хорошо относится к России, потому что его жена – русская, - призналась Казанова в интервью РИА «Новости».