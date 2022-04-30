Стало известно, что спровоцировало безумную панику в международном аэропорту Тель-Авива

Когда суета в аэропорту утихла, эксперты выяснили, что в багаже американцев находился снаряд без взрывчатого вещества Фото: EAST NEWS

В главных воздушных воротах Израиля - международном аэропорту имени Бен-Гуриона произошел неприятный инцидент – попытка американских туристов вывезти из страны настоящий снаряд, найденный ими на Голанских высотах, стала причиной паники.

Позже выяснилось, что снаряд, найденный американцами, относится к периоду Шестидневной войны, продолжавшейся на Ближнем Востоке с 5 по 10 июня 1967 года. Обнаружив «раритет», туристы из США решили забрать его с собой на память.

На опасное содержимое багажа наткнулся сотрудник безопасности аэропорта. Следуя инструкции, он негромко доложил об инциденте руководству и сообщил, что принято решение об эвакуации подконтрольного ему участка зала ожидания.

К несчастью, его слова услышал один из пассажиров, который тут же решил внести свою лепту в защиту жизни соотечественников и поднял крик на весь огромный зал. Видимо, для того, чтобы его лучше поняли, мужчина начал кричать: «Террористы!».

К счастью, обошлось почти без пострадавших – единственную травму во время суматохи получил32-летний израильтянин, который зачем-то вскочил на багажную ленту, а позже с нее упал. Позже у него диагностировали перелом ребер.

Когда суета в аэропорту утихла, эксперты выяснили, что в багаже американцев находился снаряд без взрывчатого вещества. Израильские правоохранители пока не прокомментировали ситуацию.