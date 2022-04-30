Лондонский суд отправил за решетку бывшего чемпиона мира по теннису

В 2017 году Беккер был официально признан банкротом Фото: REUTERS

Суд в Великобритании приговорил шестикратного победителя турниров Большого шлема Бориса Беккера к 2,5 годам тюрьмы за сокрытие активов.

По мнению судьи, бывший спортсмен утаил солидные средства и недвижимость в Германии, чтобы не выплачивать долги своим кредиторам.

54-летний немец, чья карьера в теннисе считается одной из самых блестящих, за свою профессиональную деятельность заработал огромные деньги.

Но еще больше он наделал долгов. В 2017 году Беккер был официально признан банкротом, поскольку не смог выплатить кредит в размере более $3 миллионов, который понадобился ему для приобретения роскошного особняка на Мальорке. Всего же, по оценке экспертов, звезда большого тенниса задолжал около $50 миллионов.

В то же время, он скрыл от кредиторов недвижимость в ФРГ, солидный пакет акций в одной из фирм, а также переводил большие суммы своим бывшим супругам.

Ранее суд в Германии признал Беккера виновным в уклонении от налогов и приговорил его к условному тюремному сроку на 2 года.

Вынося решение по нынешнему делу экс-теннисиста, судья не преминула об этом напомнить.

– Вы не прислушались к предупреждению и не использовали шанс, который вам дали, приговорив к условному сроку, и это – важное отягчающее обстоятельство, – заявила Дебора Тейлор.

Помимо успехов на корте Беккер известен одним из самых громких в мире секс-скандалов – мимолетная интрижка в ресторане с темнокожей моделью русского происхождения Анжелой Ермаковой стала причиной крушения брака спортсмена, а также появления у него дочери.