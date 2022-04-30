Немецкие автомобилисты массово едут во Францию за бензином

Кто рад приезду соседей – так это продавцы магазинов на французских АЗС Фото: REUTERS

Цена литра бензина в Германии достигла своего максимального значения – 2 евро. И пока это выше, чем в соседних Франции и Австрии. Автомобилисты, которые заполняют полный автомобильный бак, платят за это в ФРГ, в среднем, 75 евро, а вот во Франции такая заправка будет стоить дешевле – 56 евро.

- Получается, что нам гораздо выгоднее съездить в соседнюю страну и заправиться там, чем переплачивать у себя у дома, - рассуждают немецкие водители.

Часто они берут с собой дополнительные канистры и заполняют их до краев. Но тут есть одно «но» - за ввоз в ФРГ более 20 литров топлива в таре придется заплатить пошлину.

Кто рад приезду соседей – так это продавцы магазинов на французских АЗС. По их словам, продажи сопутствующих товаров на заправках повысились на 50%.

- Лично я рад появлению новых клиентов, они дают мне дополнительную прибыль, - рассуждает директор одной из французских заправок. – Но, конечно, сама по себе проблема с завышенными ценами на бензин ни к чему хорошему не приведет. Многие уже отказываются от автомобилей.

Франция идет навстречу «топливным туристам», как теперь называют автомобилистов из Германии. Уже хотя бы тем, что не вводит для них никаких ограничений.