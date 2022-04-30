Невероятная причина: Американские журналисты пожаловались на Белый дом

Байден пообещал снова сделать вашингтонские новости скучными. Ну, что ж, миссия выполнена, сэр Фото: REUTERS

По заявлениям американских журналистов, при Байдене Белый дом стал скучным местом, а общение с пресс-секретарем Джейн Псаки оставляет у представителей медиа не самые лучшие впечатления.

Телеканалы вынуждены сокращать бюджеты на трансляции из Белого дома, а книги политиков продаются все хуже. Например, за первую неделю после выхода в свет биографии нынешней первой леди Джил Байден было продано всего 250 экземпляров.

– Не то чтобы попытки журналистов были недостаточными – эти репортеры каждый день там, чтобы получить что-нибудь из Белого дома Байдена. Но там скучно, это не то, что было, – заявил в разговоре с Politico один из руководителей новостных кабельных каналов.

Ранее, утверждает издание, роль корреспондента президентской администрации могла считаться едва ли не венцом карьеры журналиста. Однако с приходом в Белый дом Байдена все изменилось – важные и содержательные новости становятся все более трудными для привлечения внимания аудитории, телеканалы стараются избегать освещения происходящего в большой политике США, а брифинги больше не интересуют большинство американцев.

– Баллотируясь на выборах против Дональда Трампа – самого театрального и жаждущего внимания президента США, Байден пообещал снова сделать вашингтонские новости скучными. Ну, что ж, миссия выполнена, сэр, – резюмирует Politico.