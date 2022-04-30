Максим Аверин оказался в ловушке собственных заблуждений

Максим Аверин в роли Арбенина. Фото Екатерины Цветковой

Возмездие, игра судьбы, трагические совпадения и сильные чувства, когда от любви до ненависти, от ревности до мести, от порока до преступления - один шаг – эти идеи воплотились в новой постановке главного хореографа театра Сергея Землянского.

Это первая премьера объединенных трупп Театра сатиры и Прогресс-сцены Армена Джигарханяна.

Нина (актриса Моряна Анттонет-Шестакова) в пластической постановке Сергея Землянского Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Требовалось не просто вывести на сцену артистов двух коллективов (они с прошлого года объединись в один), но и разбудить в них творческую жизнь. Она много лет дремала. И тут такой эксперимент. Артистам предложили любовно-детективную историю, сочиненную Лермонтовым. Но не в стихах и вообще без слов. Пластическая драма (wordless-drama) – так называется жанр постановки Сергея Землянского. В программке даже есть либретто, как принято в музыкальных театрах.

- Мне позвонили и сказали: хочешь Арбенина в «Маскараде»? Еще бы! Я ждал этой роли, - признался артист Максим Аверин. - Потом сказали: роль без слов, только пластика… Это тупик, подумал я. С другой стороны, почему бы и нет? Хотя я в два раза старше молодых артистов, занятых в спектакле, и мне в два раза сложнее, чем им приноровить свое тело к пластическому рисунку. Но я кайфую и от своего Арбенина, и от спектакля.

В ловушке собственных заблуждений находится его герой. Все в его жизни перепутано — ложь и правда. В отличие от слов, пластика никогда не врет. Мы считываем эмоции с одного жеста или поворота головы. Тот, кто мнит себя кукловодом становится марионеткой. Тот, кто плетет интриги, сам попадается в расставленные сети.

Мистический маскарад Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Спектакль нагоняет мистический ужас. Тут в помощь постановщику и нагнетающая музыка (ее сочинил Павел Акимкин), инфернальная сценография и визуальные эффекты. За эту часть отвечал художник-сценограф Максим Обрезков. Как в фильмах ужасов плывет по сцене голова... куклы. Спектакль изобилует символами. На головах у артистов – объемные маски. По замыслу режиссера, маска - символ разбитой мечты и сломанной жизни. За масками скрываются сильные эмоции. Задача зрителей - считать эти эмоции.