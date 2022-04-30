Тайна сапожных колодок: Немецкие полицейские пытаются установить личность загадочного утопленника

С применением новейших компьютерных технологий составлен и опубликован новый фотопортрет таинственного джентльмена

Немецкие полицейские приняли решение вернуться к расследованию обстоятельств таинственной смерти неизвестного мужчины, тело которого было найдено в Северном море в 1994 году.

Согласно результатам проведенной тогда экспертизы, было установлено, что в воде неизвестный мужчина в возрасте 45-50 лет оказался уже мертвым: к смерти привели удары по его голове и верхней части тела; в море тело провело порядка семи месяцев.

Тогда в распоряжении следователей не было ДНК-экспертиз. И вот спустя почти три десятилетия тело эксгумировали.

СМИ вновь опубликовали детали, которые, возможно, помогут опознать неизвестную жертву. Вероятно для того, чтобы тело ушло ко дну, преступники утяжелили его чугунными обувными колодками. Удалось установить, что колодки произведены бристольской обувной мануфактурой J. Jackson, существовавшей с викторианской эпохи до шестидесятых годов прошлого века.

Размер колодок – случайно или нет - совпадает с размером обуви погибшего. Он был обут в дорогие мокасины фирмы Church & Co.

Полицейские делают ставку на то, что с развитием Интернета люди смогут помочь им с определением некоторых важных деталей, которые позволят докопаться до истины: например, среди предметов одежды – клубный галстук с единственной биркой – «100% шерсть». Возможно, такие галстуки не попадали в продажу, а были изготовлены небольшой партией – для членов какого-то клуба, работников фирмы или выпускников университета.

И в полицию уже поступило более полусотни звонков, содержание которых пока не раскрывается.

С применением новейших компьютерных технологий составлен и опубликован новый фотопортрет таинственного джентльмена.

Судебные психологи особым способом пытаются активировать воспоминания людей: они публикуют список самых значимых событий, произошедших в мире в период, когда этот мужчина был убит.

Глава департамента судебной психологии Института Гольдсмита Фиона Габберт говорит, что «исследования показывают – активация воспоминаний из определенного временного отрезка может помочь людям вспомнить больше информации из конкретного периода времени»,

И поскольку, по оценкам судмедэкспертов, смерть мужчины наступила в конце 1993 – начале 1994 годов, то они предлагают вспомнить о: смерти музыканта Курта Кобейна, убийстве наркодельца Пабло Эскобара, аресте спортсмена О. Джей Симпсона, инаугурации президента ЮАР Нельсона Манделы.