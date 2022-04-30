Минздрав предупреждает: опасность подстерегает в июне

Сейчас очень важно ревакцинироваться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новая волна пандемии может прийти в Россию в июне, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее сообщалось о том, что уровень коллективного иммунитета россиян стремительно снижается: всего за неделю он рухнул с 45,2% до 43,7%.

Есть и более жесткие прогнозы. Накануне основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев говорил, что новая волна коронавируса придет сразу после майских праздников.

«Поскольку снижение заболеваемости несколько замедлилось сейчас, а мы знаем по предыдущим периодам, что, когда замедляется заболеваемость, есть риск нового подъема. Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что, по нашим прогнозам, существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце: конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается», — заявил Мурашко журналистам.

Он призвал немедленно вакцинироваться прямо сейчас. Чтобы иммунитет успел выработаться к приходу пандемии.

Согласно статистике, 29 апреля в России заболели 7710 человек, скончались 161 человек. На пике заболеваемости в России ежедневно заболевали более 200 тысяч человек.

Тем временем пандемия вернулась в Китай. Вчера Китай и Корея закрыли железнодорожное сообщение друг с другом из-да большого числа больных.