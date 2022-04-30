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В мире30 апреля 2022 8:13

В Пекине из-за коронавируса закрывают детсады и школы

Власти китайской столицы обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19
Юрий МАЙБОРОДА
Пока речь о введении карантина в Пекине не идет, но власти города не исключают, что им придется последовать примеру Шанхая

Пока речь о введении карантина в Пекине не идет, но власти города не исключают, что им придется последовать примеру Шанхая

Фото: REUTERS

Пекинская городская комиссия по образованию сообщила, что власти столицы КНР приняли решение закрыть детские дошкольные учреждения, а также начальные и средние школы на день раньше, чем было запланировано.

После первомайских праздников открытие школ и детских садов будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.

Комиссия также обратилась к родителям и учителям с просьбой не собираться большими группами, чтобы снизить риск передачи коронавируса, а также не выезжать из города без крайней необходимости до дальнейших распоряжений.

Также в городе запретили на время проведение свадебных и похоронных церемоний.

Общее число заражений в Пекине приблизилось к 200, четверть из этого количества была выявлена накануне. Всего же за прошедшие сутки в Китае было обнаружено более 5500 случаев заражения, а с начала пандемии в стране зарегистрировали свыше 2,1 миллиона случаев COVID-19.

Пока речь о введении карантина в Пекине не идет, но власти города не исключают, что им придется последовать примеру Шанхая, где для борьбы с очередной волной пандемии были введены очень жесткие ограничения.

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