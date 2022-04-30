Солистка группы "Воровайки" вышла из комы

Светлана Ларионова оказалась в больнице с острым отравлением после гастролей в Костроме, где отужинала в местном ресторане Фото: соцсети

Новость о попадании в реанимацию 38-летней солистки "Вороваек" стала шоком для поклонников группы. Светлана Ларионова оказалась в больнице с острым отравлением после гастролей в Костроме, где отужинала в местном ресторане. Говорят, алкоголя в ее заказе не было: только пюре, рыба и грибы. А уже на следующее утро солистке стало плохо по дороге в Москву - она с трудом добралась до столицы, где ее сразу госпитализировали.

Несколько дней под капельницами результата не дали: у Ларионовой стала отказывать печень. В итоге врачи приняли решение ввести пациентку в медикаментозную кому, чтобы организму было легче справляться с последствиями отравления. Самым тяжелым для звезды "Вороваек" стал вечер 29 апреля: в 20:00 она пережила остановку сердца. К счастью, медикам удалось стабилизировать состояние пациентки.

А сегодня стало известно, что Светлана Ларионова вышла из комы.

- Утром врачи вывели ее из медикаментозного сна, состояние Светланы по-прежнему стабильно тяжелое, ее продолжают поддерживать капельницами, - рассказал kp.ru менеджер группы Андрей Карпов. - Сегодня к ней никого не пускают, даже мужа. Возможно, завтра. У группы тур с 10 мая, к этому времени продюсер дал установку врача вылечить артистку любым способом.

Напомним, концерт "Вороваек" в Костроме состоялся 14 апреля. После выступления, когда другие солистки отправились спать, Ларионова заглянула в местный ресторан. Это заведение, кстати, уже попадало в скандальные хроники: в 2014 году в общепит нагрянула съемочная группа "Ревизорро". Лена Летучая, как обычно, собиралась проинспектировать кухню с камерами. Но персонал ресторана встал стеной, произошла потасовка. Тогда телевизионщики уверяли, что Летучую зажал в тиски здоровенный сотрудник, а операторов и вовсе прогнали с кулаками, разбив камеры. Команда "Ревизорро" даже собиралась писать заявление в полицию. Впрочем, сотрудники заведения утверждали, что драку начали именно незваные гости.