Как тебе такое, Илон Маск: Эмбер Херд завела роман с самым богатым человеком планеты, просто чтобы «заполнить пустоту»

После развода Эмбер нашла утешение в компании предпринимателя Илона Маска Фото: соцсети

В городе Ферфаксе, штат Вирджиния, продолжается судебное разбирательство между актером Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд. Бывшие супруги словно задались целью «показать все, что скрыто»: всплывают самые неприятные подробности их отношений. А также подробности того, что случилось в их жизни после расставания (напомним, они со страшным шумом разошлись весной 2016 года).

Например, известно, что после развода Эмбер нашла утешение в компании предпринимателя Илона Маска - тогда, в 2017-м, просто одного из богатейших людей планеты, а сейчас - уже самого богатого. Их роман продлился пять месяцев. Ранее предполагалось, что Маск выступит на суде в качестве свидетеля, но теперь стало известно, что он от этой чести отказался.

Зато выяснилось, что Эмбер Херд совсем его не любила. В этом она в свое время призналась агенту Кристиану Карино (он также работал с Леди Гага, и даже какое-то время считался женихом певицы). Карино как раз на суде выступил, и предъявил переписку, которую вел с Эмбер Херд в августе 2017 года - когда она рассталась с Маском. Сообщения выглядели так.

Херд: «Пытаюсь справиться с разрывом. Ненавижу, когда такие вещи выносятся на публику. К., мне так грустно».

Карино: «Ты не была в него влюблена, и тысячу раз мне говорила, что просто заполняешь пустоту».

Херд: «Знаю, но мне нужно время, чтобы погрустить и прийти в себя».

Также Карино заметил в переписке, что если Херд не любит публичного внимания к своим романам, ей прежде всего нужно прекратить связываться со «сверхзнаменитыми людьми».

Помимо этого, получила развитие алкогольная тема, не раз затрагивавшаяся во время этого и предыдущих процессов с участием Деппа и Херд. Оказалось, что за 15 месяцев брака Джонни и Эмбер накупили вина у лос-анджелесской фирмы Twenty Twenty Wine Merchants на сумму в 160 000 долларов. Но после развода сумма счетов Джонни Деппа «стала приближаться к нулю» - без жены он так много вина уже не пил. Судя по всему, чудовищный счет обусловлен пристрастием Эмбер Херд к испанскому вину, одна бутылка которого стоит 500 долларов.