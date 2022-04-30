Боль Мариуполя: «Ко мне бросилась старушка с криком - забери меня отсюда! Я не смог сдержать слез»

Люди два месяца прятались в подвалах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Володь, привет!

- Да, привет, Саш

- Так…

- Знаешь, я могу запинаться. Просто побольше поговорим, подольше, чтобы было что публиковать.

- Смотри, ты только что приехал, да, из ДНР? Где ты, с какого по какое ты там был в командировке?

- Командировка продолжалась 20 дней. Я приехал сегодня.

Легендарный фотокорреспондент «Комсомольской правды» Владимир Веленгурин в течение 20 дней снимал правду о том, что происходит в городе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ты с нашими, с военными добирался туда, или своим ходом?

- Нет, я - своим ходом. На поезде до Ростова-на-Дону, и оттуда уже перекладными добирался до границы.

Переход границы. И оттуда опять на машине до Донецка.

Город Мариуполь - он практически в руинах. Это Сталинград, это Грозный сразу после войны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы с тобой все-таки девять раз были вместе с Иосифом Кобзоном в борющемся Донбассе, вроде мирное было время, хотя его мирным сложно было назвать. Ты же помнишь, как мы ездили на передовую, к зданию бывшего аэропорта, который был разбит.

- Там кладбище было - я не могу его забыть. Все оно было в воронках от взрывов, разбитое. И что меня поразило, памятники были разбиты осколками…

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вдребезги.

- Портреты людей тоже были побиты. То есть, такое ощущение было, что люди были убиты дважды.

- Я почему об этом, о наших с тобой поездках, - они где-то года четыре, по-моему, продолжались. И были мы с тобой в Сирии, когда там война ещё шла. И ещё - на Кавказе, в Чеченской Республике, когда там люди еще гибли. Вот первое впечатление, если сравнивать с теми командировками нынешнюю твою фронтовую поездку, прежде всего, что тебе врезалось в память? Потому что фотографии они очень такие пронзительные. Особенно Мариуполь под крестом, разрушенный. Ну, все, я замолкаю, давай - ты теперь...

- Ну, прежде всего, вот одним словом я мог бы сказать, что увидел какое-то безумие.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Город Мариуполь - он практически в руинах. Это Сталинград, это Грозный сразу после войны. С чем еще сравнить, что я еще видел?

- Мы с тобой видели, да, Грозный тот, разрушенный.

- В общем, наверное, на одну треть это руины.

И меня очень беспокоят люди, которые там сидят в подвалах. Сейчас уже стало теплее, на улицах не стреляют. Только на «Азовстали» там… идут бои.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ну, если говорить о Мариуполе, да.

- Моя командировка вся была связана, в основном, с Мариуполем. То есть практически я каждый день там был. И старался передать весь этот ужас, что я видел.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я был на передовой, возле «Азовстали», там наши морпехи обстреливали противника, приезжали БТРы, вели огонь из 30-миллиметровых пушек, стреляли из гранатометов, из огнеметов. Ну, в общем-то, снимать было очень сложно…

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А ты сам, где жил эти 20 дней?

- Я жил в Донецке в гостинице. И каждый день выезжал в Мариуполь – это примерно два часа пути. Ну, не сказать, что это безопасная дорога была. Последний день, когда возвращались, решили поехать по короткой дороге, чтобы немножко срезать. Но это дорога была не совсем безопасная. Нас завернули, сказали, без сопровождающих нельзя ехать. Опасно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы поехали по другой дороге. Доехали до блокпоста, нас тоже не пускают, говорят, что здесь нельзя. Приказ - не пускать.

И мы даем задний ход. И метрах в ста пятидесяти, где мы были 20 секунд назад, разрывается несколько мин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И этот военнослужащий, который был на посту и который закрывал шлагбаум, быстро его открыл и мгновенно нас пропустил. И мы умчались с этого места.

Вот, наверное, один из самых таких серьезных случаев за эту командировку.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ты встречался с людьми, которые вынуждены скрываться в подвалах. Пронзил твой снимок, где двое влюбленных на фоне руин стоят, обнявшись. Что, вообще, люди говорят? Разные мнения, я понимаю, у тебя в фотоаппарате накоплены, я имею в виду, они читаются на этих твоих пронзительных снимках. Вот прокомментируй их, что говорят простые люди?

- Люди спрашивают, когда все это прекратится. Люди спрашивают постоянно сим-карты — чтобы позвонить, спрашивают, что в городе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас в Мариуполе обстановка лучше стала, но когда в первые дни я работал, люди сидели в подвалах. В городе были бои.

И люди сидели в подвалах, ничего не знали, что происходит. Прятались, спасали свою жизнь.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот это отсутствие информации – это очень страшно. Люди не знают, кто стреляет, кто сейчас подойдет, кто к ним заглянет в подвал.

Сейчас в Мариуполе обстановка лучше стала Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И очень много там старушек, детей.

Одна старушка, увидев меня, бросилась ко мне, начала плакать, она просила, чтобы я ее забрал, чтобы - ну, она говорит, я не могу уже здесь жить.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такие душераздирающие эпизоды случаются. Слезы начинают сами литься из глаз.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А мне нельзя расслабляться, потому что это мешает работе. Надо показывать все, как есть на самом деле.

И вот, кстати, в одном из подвалов - я представился, что я фотокорреспондент «Комсомольской правды» - одна из женщин спросила, а знаю ли я Леонида Ариха.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Лёню Ариха. Он работал когда-то у нас в «Комсомольской Правде».

- Да. И оказывается, это их родственник. Это была его двоюродная сестра. И ни она про него ничего не знала, ни он про нее ничего не знал.

И мне удалось их в итоге связать, они просто узнали информацию друг о друге…

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я общался со многими жителями.Когда они видят человека с фотоаппаратом, большинство подходят, спрашивают, интересуются – откуда, что? И просят: сфотографируйте нас, сфотографируйте, чтобы нас увидели наши родственники, наши друзья, что мы живы, что мы вот находимся здесь, в городе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Просто другой… другой возможности наладить связь у них на то время не было, со своими друзьями и родственниками, знакомыми.

С одной женщиной мы долго ждали в одном месте, и познакомились. Она рассказывала об ужасах, которые творились в Мариуполе до начала спецоперации наших войск.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это - про батальон «Азов», как они себя вели, как они издевались над людьми… и все это им сходило с рук.

Памятник Виктору Короленко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Она рассказывала какие-то ужасные истории о том, как они - «азовцы» - издевались над людьми просто за то, что они говорили на русском языке...

- Скажи, сколько ты всего сделал снимков?

- Снимков? Компьютер показывает - 38 тысяч снимков. Это, конечно, бесконечные дубли, много вариантов снимков...

Мариупольцы отметили Пасху Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А каких тонов на твоих кадрах больше - темных, светлых?

- Я снимал все, как есть на самом деле.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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