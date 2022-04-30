Украина решила заработать на гибели "Призрака Киева": вещи мифического летчика продадут на аукционе

На Украине гуляет легенда про неуловимого аса

Аккаунт британского издания Daily Mail Online в соцсети Твиттер сообщил, что знаменитый украинский ас-истребитель "Призрак Киева", якобы "сбивший свыше 40 российских самолетов", погиб в бою. Это, конечно, замечательная новость, но еще более замечательно, что вскоре на аукционе в Лондоне будут выставлены на продажу его летный шлем и то ли очки, то ли перчатки, то ли еще какие-то причиндалы.

Западным читателям предлагают окатиться "холодом правды", не иначе. С 24-го февраля по 13-е марта, когда этот летчик погиб, если верить свидетельствам "очевидцев", сбить более 40 самолетов – это не просто сомнительно, а настоящая ненаучная фантастика, в просторечии именуемая брехней. Но и у самой кондовой брехни всегда есть какие-то ограничители из сферы здравого смысла. У этой такого нет. Так даже самые завидные вруны в нашей деревне в пору моего детства не врали. И в соседних деревнях тоже. Они бы сейчас обзавидовались такому полету фантазии.

Кто такой "призрак Киева", откуда он взлетал и на какие аэродромы возвращался – где хоть одно свидетельства хотя бы единственной его победы? Закономерный ответ той стороны на эти вопросы – а ты что, ватник, такое задавать. Тебе же сказали, вот и верь.

И ведь верят. Верят в "Призрак Киева" (который, наверное, ухлопали "Охотники за привидениями"), верят в домохозяйку, сбившую боевой дрон банкой солений со своего балкона в Киеве, скоро будут верить в "призрак танкиста". В призрак "морского котика" вряд ли, потому что, как голосят на той стороне, Путин лично обучил боевых дельфинов в одной из бухт Севастополя. Наверное, воспитывал рефлекс "плохой-хороший" на блакитно-жовтых и Георгиевских лентах.

Мы смеялись, что украинцы готовы верить в любую чушь, которую им заложат в мозги мастера манипуляций сознанием. Но тут ведь надо иметь не только талант и владение технологиями манипуляций, но и подходящие для этого мозги. И тут, что на первый взгляд странно, разоткровенничался Алексей ("Люся") Арестович.

- Мы ***** (очень странная, сумасшедшая – прим. авт.) страна. Средний украинец - это идеальная жертва информационно-семантической войны. Разорваны все связи в мозгу. У него вместо мозга идеальный газ. Вот такое поучительное зрелище, - заявил он.

Но не стоит, уподобляясь Людвигу Аристарховичу из "Нашей Раши", вылуплять глаза и риторически спрашивать: "А кто это сделал?" И Людвиг Аристархович, и Арестович прекрасно знают ответ на этот вопрос. Их это вполне устраивало до сих пор, и посейчас тоже. Им так сподручнее управлять народом, который доведен до стадии "жертвы информационной войны". Куда послали, туда и пошел, на кого натравили, на того и нападает.

И дело все в том, что только украинцами эти манипуляторы решили не ограничиваться. Все усилия западных мейнстримовых СМИ говорят, что усилия в этом направлении предпринимаются и для других стран.

То же издание, переврав британского министра обороны (который сам по себе тот еще красавчик) на полном серьезе выдает, что Путин на параде Победы 9-го мая якобы "объявит о мобилизации в России". И ведь эти сообщения на английском предназначены не для украинцев или русских пользователей сети. Они для англичан. Для американцев. Это их обрабатывают, превращаю в тупых рагулей с ограниченной. Мягко говоря, ментальностью. И ведь действует. Мало кто задает вопросы про доказательства, привычно хрумкая подсунутую жвачку. Никто не сопоставляет цифры, факты: "Жестокий враг трусливо наступал, мы храбро отступили с поля боя". Еще немного, и весь Запад превратит свое население в "идеальных жертв" с "разорванными связями в мозгах".

И под конец – вишенка на тортик. Летный шлем этого пилота (шлемы на Украине, в отличие от самолетов, остались, и можно назвать шлемом "героя" любой) будет продан на аукционе в Лондоне, а вырученные средства якобы пойдут на перевооружение ВСУ. А то, понимаете, выделенных американцами и европейцами миллиардов долларов на эти цели не хватает. А вот в России шлем такого героя прямым ходом отправился бы в музей.

P.S. Тот же Зеленский на днях в очередной раз сказал, что потери ВСУ и нацбатов в пределах 2500-3000 человек. При этом погибшими стали считать только тех, кто умер в госпиталях, а остальные стали "пропавшими без вести". Впрочем, помимо политического в последнем решении есть и прямой материалистический расчет – за пропавших без вести родственникам не надо платить никаких компенсаций. Сами понимаете, Украина могла бы разориться только на этом, признав цифры реальных потерь.