Крыша упала прямо на кресла зрительного зала: Обугленный ад Мариупольского драмтеатра

16 марта 2022 года трагедия театра потрясла весь мир Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Городской парк, Театральная площадь, здание Драматического театра... Самый центр Мариуполя. Когда-то это было любимое место отдыха горожан. Здесь на лавочках среди хвойных деревьев коротали свой день старики-пенсионеры, мамочки с малышами и влюблённые. Уютнее места в городе не было. Верхнюю часть здания театра украшал фронтон. В его центре - статуи сталевара, шахтера и колхозницы, держащей пышный сноп пшеницы. Это самые главные профессии на Донбассе. А по обе стороны от тружеников - нимфы с флейтами и скрипками славят этих людей.

Самый центр Мариуполя. Когда-то это было любимое место отдыха горожан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Городской парк, Театральная площадь, здание Драматического театра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Здание драмтеатра построили в 1960 году. И, казалось, оно стоять будет вечно и переживёт всех. Я сам его ровесник, я тоже родился в этом году.

Верхнюю часть здания театра украшал фронтон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

по обе стороны от тружеников - нимфы славят этих людей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16 марта 2022 года трагедия театра потрясла весь мир. Произошёл взрыв, обрушивший центральную часть здания. К этому времени театр использовался как бомбоубежище. Предположительно здесь укрывалась около 1000 мирных жителей. Было очень много детей. Рядом со зданием, на земле, были сделаны большие надписи "дети" . Здесь же располагались и бойцы батальона "Азов." Гардеробные нижнего этажа театра казались самым безопасным местом в городе. Взрыв обрушил зрительный зал и крышу театра на гардеробную. Министерство обороны РФ заявило, что это был теракт нацбатальона "Азов" с целью дискредитации России. В театре националисты заложили взрывчатку и взорвали здание вместе с людьми.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Захожу в здание театра. Классический стиль. Круглые лестницы устремляются вверх. Когда-то выкрашенные светлой краской стены прокоптились и обгорели и покрылись странной бело-черной чешуйчатой коркой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На полу повсюду тонкий слой пепла. Поднимаюсь на второй этаж, иду по коридору и попадаю в закуток, где, вероятно, работали звукооператоры и осветители. Кроме оборудования здесь стоит откуда-то взявшейся велотренажёр. VIP-ложи сразу обрываются вниз. Теперь вид из них пугает: в партере лежит обрушившаяся крыша театра. Она рухнула на кресла зрителей и кресел теперь совершенно не видно. В портале сейчас хаотичное нагромождение из перекрытий, листов кровельного железа, блоков...

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробую зайти с противоположной стороны зала. Здесь в VIP-ложи не зайти. В них лежат блоки бетона. Протягиваю фотоаппарат на вытянутых руках и, не целясь, делаю снимки. Пытаюсь подняться и посмотреть с бельэтажа. Его не нахожу. Видимо он тоже обрушился в зал. Через арочное окно фасада театра видна пустынная улица разрушенного города, по которой медленно бредет два жителя. Хрустальные бусы частично сохранившихся люстр на потолке блестят в лучах солнца. Странно выглядит здесь среди обгоревших стен обгоревший неразвёрнутый шланг пожарного гидранта. Он лежит в красном ящике на стене. Спускаюсь на первый этаж. Возле входа в театр это единственное более-менее сохранившееся пространство. О чудо! Два огромных в полный рост зеркала, совершенно целые и только слегка закопченные. Рядом в кадках зелёные деревца, похожие на лимоны. Листва сухая, но сохранила зелёный цвет. Спасатели несколько дней здесь активно работали в середине апреля, разгребая завалы. Работали экскаваторы. Приезжала служба Ритуала - забирала тела. Надежды достать кого-то живым уже нет….

Приезжала служба Ритуала - забирала тела Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выхожу снова на улицу. Жизнь в Мариуполе начинает становиться все более мирной.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Люди выползают из подвалов, радуются весеннему теплому солнцу. Готовят на кострах скромные блюда, стоят в очередях за водой и гуманитаркой. Надеются, что жизнь опять вернется в город...