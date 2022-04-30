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30 апреля 2022 12:28

Крыша упала прямо на кресла зрительного зала: Обугленный ад Мариупольского драмтеатра

Фотожурналист kp.ru Владимир Веленгурин заснял, что осталось от Драматического театра Мариуполя
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
16 марта 2022 года трагедия театра потрясла весь мир

16 марта 2022 года трагедия театра потрясла весь мир

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Городской парк, Театральная площадь, здание Драматического театра... Самый центр Мариуполя. Когда-то это было любимое место отдыха горожан. Здесь на лавочках среди хвойных деревьев коротали свой день старики-пенсионеры, мамочки с малышами и влюблённые. Уютнее места в городе не было. Верхнюю часть здания театра украшал фронтон. В его центре - статуи сталевара, шахтера и колхозницы, держащей пышный сноп пшеницы. Это самые главные профессии на Донбассе. А по обе стороны от тружеников - нимфы с флейтами и скрипками славят этих людей.

Самый центр Мариуполя. Когда-то это было любимое место отдыха горожан

Самый центр Мариуполя. Когда-то это было любимое место отдыха горожан

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Городской парк, Театральная площадь, здание Драматического театра

Городской парк, Театральная площадь, здание Драматического театра

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Здание драмтеатра построили в 1960 году. И, казалось, оно стоять будет вечно и переживёт всех. Я сам его ровесник, я тоже родился в этом году.

Верхнюю часть здания театра украшал фронтон

Верхнюю часть здания театра украшал фронтон

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

по обе стороны от тружеников - нимфы славят этих людей

по обе стороны от тружеников - нимфы славят этих людей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16 марта 2022 года трагедия театра потрясла весь мир. Произошёл взрыв, обрушивший центральную часть здания. К этому времени театр использовался как бомбоубежище. Предположительно здесь укрывалась около 1000 мирных жителей. Было очень много детей. Рядом со зданием, на земле, были сделаны большие надписи "дети" . Здесь же располагались и бойцы батальона "Азов." Гардеробные нижнего этажа театра казались самым безопасным местом в городе. Взрыв обрушил зрительный зал и крышу театра на гардеробную. Министерство обороны РФ заявило, что это был теракт нацбатальона "Азов" с целью дискредитации России. В театре националисты заложили взрывчатку и взорвали здание вместе с людьми.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Захожу в здание театра. Классический стиль. Круглые лестницы устремляются вверх. Когда-то выкрашенные светлой краской стены прокоптились и обгорели и покрылись странной бело-черной чешуйчатой коркой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На полу повсюду тонкий слой пепла. Поднимаюсь на второй этаж, иду по коридору и попадаю в закуток, где, вероятно, работали звукооператоры и осветители. Кроме оборудования здесь стоит откуда-то взявшейся велотренажёр. VIP-ложи сразу обрываются вниз. Теперь вид из них пугает: в партере лежит обрушившаяся крыша театра. Она рухнула на кресла зрителей и кресел теперь совершенно не видно. В портале сейчас хаотичное нагромождение из перекрытий, листов кровельного железа, блоков...

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробую зайти с противоположной стороны зала. Здесь в VIP-ложи не зайти. В них лежат блоки бетона. Протягиваю фотоаппарат на вытянутых руках и, не целясь, делаю снимки. Пытаюсь подняться и посмотреть с бельэтажа. Его не нахожу. Видимо он тоже обрушился в зал. Через арочное окно фасада театра видна пустынная улица разрушенного города, по которой медленно бредет два жителя. Хрустальные бусы частично сохранившихся люстр на потолке блестят в лучах солнца. Странно выглядит здесь среди обгоревших стен обгоревший неразвёрнутый шланг пожарного гидранта. Он лежит в красном ящике на стене. Спускаюсь на первый этаж. Возле входа в театр это единственное более-менее сохранившееся пространство. О чудо! Два огромных в полный рост зеркала, совершенно целые и только слегка закопченные. Рядом в кадках зелёные деревца, похожие на лимоны. Листва сухая, но сохранила зелёный цвет. Спасатели несколько дней здесь активно работали в середине апреля, разгребая завалы. Работали экскаваторы. Приезжала служба Ритуала - забирала тела. Надежды достать кого-то живым уже нет….

Приезжала служба Ритуала - забирала тела

Приезжала служба Ритуала - забирала тела

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выхожу снова на улицу. Жизнь в Мариуполе начинает становиться все более мирной.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Люди выползают из подвалов, радуются весеннему теплому солнцу. Готовят на кострах скромные блюда, стоят в очередях за водой и гуманитаркой. Надеются, что жизнь опять вернется в город...

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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