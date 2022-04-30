Немцы попытались оплатить российский газ рублями, но с украинским подвывертом

За два месяца нынешнего года, начиная со старта спецоперации на Украине, Россия продала Евросоюзу энергоносителей на 44 млрд. долларов США. Фото: Иван МАКЕЕВ

Берлин не будет оплачивать российский газ рублями. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Тот самый, который несколько дней назад выдвинул канцлеру Германии Олафу Шольцу требование как можно быстрее поставить Киеву тяжелые вооружения. На этот раз Кристиан решил выступить в Твиттере.

- Мы не позволим себя шантажировать! Мы и сейчас, и впредь не будем платить за российский газ в рублях, - пафосно заявил господин Линднер и подытожил. - Ясно одно: мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России.

Такой принципиальности можно бы было даже позавидовать, не человек – кремень. Но мешает одно маленькое, хотя и существенное обстоятельство. Германия несколько дней назад уже попыталась оплатить счет за газ в рублях, но "Газпромбанк" отказался принять этот платеж. По причинам весьма деликатного свойства, которые сейчас говорят не в пользу Бундесрепублик Дойчланд.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Фото: REUTERS

В самом начале апреля "Газпром" вышел из состава акционеров своей немецкой "дочки" – компании Gazprom Marketing & Trading Ltd. Связано это было все с теми же санкциями и опасениями грядущего их применения к этой конторе. Но правительство Германии проделало хитрый и совсем неизящный финт. Оно не то чтобы национализировало полностью Gazprom Marketing & Trading Ltd, а взяло компанию под внешнее управление. Под свое управление. Фактически, если не ударяться головой слишком сильно в дипломатические формулировки, правительство Германии просто-напросто "отжало" дочернюю компанию "Газпрома". И именно со счетов этой "дочки", на которых было, очевидно, очень немало рублей, германская сторона попыталась провести платеж за газ.

В итоге получилось такое деяние, как если бы кто, ограбив своего соседа, потом предложил бы ему заплатить за стоящую во дворе машину частью забранных у него денег. И это добропорядочные немцы, для которых малейшее обвинение в краже или даже в мелком проступке было еще недавно несмываемым пятном на всем дальнейшем жизненном пути. Но это же русских, значит, долой мораль и добропорядочность!

Более того, хитрый план немцев предполагал закупку газа и по более льготным ценам, нежели обычно. Поскольку GM&T являлась "дочкой" российского концерна, то и пользовалась определенными ценовыми льготами для поставок газа конечным клиентам. Но после того, как Берлин "отжал" "дочку", у российской стороны исчезли все основания для льготных поставок через свою бывшую дочернюю компанию.

Некоторые эксперты считают, что Германия пошла на такой шаг, чтобы избежать финансовых потерь от выплаты комиссионных посреднику (в данном случае - "Газпромбанку") при конвертации евро в рубли на Московской бирже, и в попытке обойти предложенную Москвой схему оплаты за газ рублями в обход санкций. Дескать, мы непоколебимо стоим на страже санкций против России, но у нас просто есть возможность выполнить требования Москвы, не соглашаясь на их исполнение. Комиссионные там действительно присутствуют и, как говорят некоторые эксперты, варьируются, в зависимости от исходных данных, в диапазоне от 1% и до практически целых 10%.

Но Германии ли сетовать на какие-то финансовые потери? Мало того, что Берлин изрядно заработал, продавая дешевый контрактный газ из трубы на бирже по спотовым ценам, когда на бирже этот товар прыгал в заоблачные ценовые выси. Так ведь еще и сейчас Германия перепродает газ с наценкой Польше, которую отрубили от поставок.

Похоже, пытаясь оправдаться за "неджентльменское" поведение и будучи пойманными за руку за неприглядными действиями, немцы заразились иррациональностью от своих восточных соседей и их украинских побратимов. В этом случае, конечно, и Польше, и Германии не сказать, что придется сладко, отказавшись от российского газа. Но украинство, мало того, что заразно, оно еще и деструктивно.

Кстати, как подсчитали дотошные финны из Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA), за два месяца нынешнего года, начиная со старта российской спецоперации на Украине, Россия продала Евросоюзу энергоносителей на 44 млрд. долларов США, что в более чем в 2 раза больше прошлогодних аналогичных продаж за тот же период. Конечно, это можно объяснить тем, что на неевропейские рынки поставки из России энергетического сырья существенно выросли: газа по СПГ — на 80%, угля — на 30%, нефти — на 20%. Но Россия заработала указанную сумму именно в Европе, при этом поставки газа по трубопроводам увеличились на 20% (начался период закачки в хранилища), но вот что касается нефти и угля, то тут объемы упали: нефти мы стали продавать меньше на 20%, а угля – на все 40%. А денег все равно стало больше из-за выросших цен.

Так что Германия может и дальше вставать в позу гордой и оскорбленной невинности. И, допустим, покупать газ у Венгрии, как Украина у Словакии. Другие участники рынка этому будут только рады.