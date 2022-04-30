Первая фейковая. Раскрыто содержание украинской методички, по которой против России ведут информационную войну

Информационный блицкриг Киева взялся не на пустом месте. За ним стоят десятки PR-агентств, связанных с западными разведками и политиками. Фото: Shutterstock

Правильные фото, правильные слова, правильные видео. Как я убедился, в украинской пропаганде нет ничего случайного. Каждая публикация или высказывание должны по утвержденному плану рисовать в голове нужную точку картинку. Но информационный блицкриг Киева взялся не на пустом месте. За ним стоят десятки PR-агентств, связанных с западными разведками и политиками. О том, как все работает, в моем расследовании.

АНГЛИЧАНКА ОПЯТЬ ГАДИТ

Еще в конце февраля популярный у западных пиарщиков портал PRWeek сообщил, что «более 150 глобальных коммуникационных агентств вызвались помочь украинскому правительству». Речь не о каких-нибудь мелких рекламщиках, а о настоящих профи, способных создать целую философию вокруг нового смартфона или накрутить голоса политику перед выборами. Военная пропаганда для них – просто еще одна работа.

Как в любом большом деле, и здесь нашелся свой организатор. Глава Британской ассоциации общественных связей (PRCA) и член совета по стратегии британского правительства Фрэнсис Ингхэм руководит пропагандистами из разных стран.

- Мне выпала честь помогать координировать усилия по поддержке украинского правительства. Агентства выделили целые команды для поддержки Киева в коммуникационной войне. Наша поддержка МИД Украины непоколебима и будет продолжаться столько, сколько потребуется, - заявил в интервью PRovoke Media Ингхэм.

В Киеве информационной войной занимается Министерство иностранных дел. Собирая идеи от зарубежных экспертов, оно готовит методички уже для рядовых активистов. Пособия рассказывают, как надо писать про спецоперацию, какие слова использовать, а какие нет, какие аргументы можно приводить…

«Они (украинские власти – Ред.) действительно превосходны в стратегических коммуникациях — в СМИ, информационных и психологических операциях. Я надеюсь, что западные страны возьмут с них пример. При этом, проверить большую часть информации от Киева, в том числе о потерях, невозможно», - газета The Washington Post процитировала «высокопоставленного чиновника НАТО». Военный похвалил то ли Киев, то ли собственных помощников.

АНТИПРОПАГАНДА ДЛЯ РОССИЯН

Одна из инструкций украинского МИД попала ко мне. Папка с файлами так и называется: "StandWithUkraine kit". Обновляет ее работник министерства иностранных дел и по совместительству редактор сайта Ukraine.ua Ярослав Турбиль. Раньше парень писал про туризм в Незалежной, но с началом спецоперации перековался в пропагандисты.

Ради удобства все материалы разбиты по типам: видео, плакаты, запретные слова…

В каталоге Videos до сих пор лежит ролик про 13 пограничников, якобы погибших на острове Змеиный. Фейк по-прежнему подается, как правдивая информация. Оставили и заявление Зеленского о посмертном награждении украинских военных.

Кстати, эта история – отличный пример работы украинской пропаганды. Без шуток. Все получилось настолько правдоподобно, что даже президент купился на собственную «психологическую операцию». Сначала раздал звезды героев, а потом выяснил, что все военные живы и просто сдались в плен.

На другом видео рассказывается о планах Кремля якобы взорвать 15 украинские АЭС, если Запад попытается помочь Украине войсками. Россиян называют не иначе, как террористами. Похожих пропагандистских записей подготовлено много.

А самая большая папка (Posters) отдана под сотни (!) плакатов и всяких текстовых агиток, которые можно прикреплять к постам в соцсетях. Видно, что постарались разные художники - в названиях файлов указаны имена и происхождение авторов: China_Jianfei Lu, Croatia_Nikola Mis el_Puklin, Italy_Tomaso_Marcolla, USA_Ivanov Anton и так далее.

Картинки разложены по тематическим папкам: украинский флаг, «антипропаганда для россиян», отдельно про русский корабль и даже про "бандеровский смузи" (так называют коктейль Молотова). В общем, вся агитация на просторах интернета берется не на пустом месте. Некоторые плакаты переведены на польский и английский языки.

В разделе World_s support заботливо подобраны высказывания разных звезд. Для быстрой работы они тоже рассортированы – отдельно идут инстаграмные блогеры, футболисты, компании… Своя папка и для Russian opinion leaders, то бишь российских лидеров мнений. Внутри скриншоты постов знаменитостей против спецоперации: Ахеджаковой, Макаревича, Меладзе, Фридмана, Дудя и других.

АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Но ролики или плакаты – это все-таки оформление для самого главного, для пропагандистских текстов. Естественно, как надо правильно писать, в методичке украинского МИД тоже объясняется. Аж шесть страниц отдали под «термины и формулировки, которые следует употреблять». Все ключевые слова переведены на английский.

Картинки разложены по тематическим папкам: например, эта - с требованием к НАТО "закрыть небо" над Украиной.

«Абсолютно недопустимо употребление российской терминологии о «волеизъявлении народа Крыма», «референдум в Крыму» и т.д.», - наставляют активистов. Это при том, что большинство жителей полуострова в 2014 году поддержало отделение от Украины.

Писать про «воссоединение Крыма с Россией», «украинский кризис» или «гражданскую войну на Донбассе» тоже запрещено. Зато можно говорить: «временно оккупированная территория Украины (неофициально – оккупированный Крым)» или «вооруженная агрессия России на Донбассе».

В тему бывших уже Минских соглашений и того, хотел ли Киев их выполнять… Один из пунктов мирных договоренностей подразумевал, что Донбасс получит автономию в составе Украины. Для этого политикам надо было встретиться и договориться. Но сейчас в агитках объясняется, что этого не случилось бы никогда.

«Россия убеждает во внутренней природе конфликта и субъектности Донецка и Луганска как равных партнеров для Киева на переговорах. Следует категорически избегать любых формулировок, которые могли бы свидетельствовать о признании субъектности боевиков», - учат пропагандистов.

«Украинская сторона должна неукоснительно проводить линию о полной ответственности РФ за все нарушения в зоне конфликта. Это главный аргумент для продолжения международного санкционного давления на Кремль», - вот еще одно подтверждение, что они и не пытались выполнять Минские соглашения. Нас пытались сделать официальным участником противостояния.

Кстати, пункт про то, что Россия должна отвечать вообще за все нарушения, неплохо выполняется на практике. Посмотрите, как Запад реагирует на появляющиеся фейки. Первым делом политики обвиняют нас, потом проводится расследование, а опровержения теряются под новыми подтасовками и новыми санкциями.

Отдельную папку украинские пропагандисты выделили плакатам, нацеленным на запугивание россиянок

Меня особенно впечатлил 10-страничный текст на английском языке с «основными тезисами» для читателей на Западе. Там уж совсем лютая дичь начинается. Например, авторы уверяют, что наша армия якобы специально ломает у летчиков катапультирующиеся кресла, чтобы тех не могли захватить украинцы. Солдат якобы не пытаются вернуть из плена, а сразу шлют родственникам похоронки. Рассказывается ложь, что 75,5% жителей нашей страны поддерживают нападение на Польшу, 39,6% - на Прибалтику, а 28,8% на Молдову. Такое исследование среди россиян якобы провела украинская (!) социологическая компания Active Group.

Как вообще в условиях спецоперации украинцы могут опрашивать россиян? Да никак! Понятно, что эти «исследования» тупо рисуются на коленке. С тем же успехом, 70% граждан РФ могло бы признаться в контактах с пришельцами. Когда реально никому не звонишь, можно сочинить все что угодно.

ТОН СТАТЬИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТРЕВОЖНЫМ

Еще один прием информационной войны: продвижение тревожных материалов СМИ. В соцсетях выкупается реклама, чтобы через нее заливать ссылки на критические статьи. Русский Facebook, еще до того, как началась блокировка, был завален баннерами с текстами о проблемах в экономике. Это произошло не случайно.

Мне в руки попал список из сотен журналистских материалов. Тут нет ни одного фейка, все авторы из уважаемых изданий: ТАСС, РБК, АиФ, Forbes и другие. Но все материалы либо об очередях к банкоматам, либо о дефиците в аптеках, о последствиях санкций…

«Зачем это нужно? Для показа этих статей аудитории России и Мира через платную рекламу и привлечения людей к действиям направленным на помощь Украине», - в самом начале списка есть пояснение. Орфографию автора я сохранил.

Перечень статей выкладывался в открытом доступе. Пропагандисты должны были его постоянно пополнять. Поэтому организаторы оставили инструкцию, какие тексты подходят для продвижения через рекламу, а какие нет:

«Тон статьи должен быть тревожным, призывающим к действию, требующим больше мер, ставящим под сомнение действия Рос. властей. Например, если статья про обстрел ЗАЭС, но там делают акцент на том, что все потушили и не о чем волноваться, то скорее всего такая статья не подойдет» (орфография сохранена).

Главная проблема такой агитации – она в буквальном смысле обходится слишком дорого. С первых дней нашей спецоперации проукраинские пиарщики начали сбор денег в интернете на покупку рекламы. Миллионы просмотров требуют миллионов рублей.

Соцсети, естественно, никаких скидок не делают. Тот же Facebook неплохо заработал на продаже баннеров киевским пропагандистам.

У ВОЕННОЙ ПРОПАГАНДЫ СВОЯ РАБОТА

- Принципы работы военной пропаганды и гражданского пиара не так сильно друг от друга отличаются. Самое главное: знание предмета и нужные контакты. Если тебе надо что-то донести до политиков или мировых СМИ – найди людей, которые имеют на них выход. Остальное, дело техники. Но любая хорошая система строится долго. Нельзя просто начать «рассказывать правду», и чтобы тебя все принялись слушать, - рассказал kp.ru бывший пиар-директор Мегафона Петр Лидов-Петровский.

Эксперт напомнил, что уже давно в Восточной Европе работает несколько Центров стратегических коммуникаций НАТО. В Латвии, например, с 2015 года. Финансирование у них такое, что любое пиар-агентство сможет лишь позавидовать.

И вот эти Центры как раз много лет и создавали ту самую систему, которая помогает сейчас вести против нас информационную войну. Фрэнсис Ингхэм вместе с пиарщиками из десятков компаний взяли на себя гражданский сектор: они раскачивают соцсети, плодят мемасики, продвигают правильные статьи.

Но все это лишь часть работы. Чтобы инсценировать массовую казнь, привезти десятки журналистов на место, подготовить показания местных жителей нужны уже другие специалисты. Требуются как раз военные пропагандисты. Те самые, которые инсценировали химическую атаку в Сирии, а до этого сочиняли фейки про Ливию.

- Во время боевых действий появляются и новые целевые группы. Например, кадрами пыток можно попытаться запугать вражеских солдат. Или наоборот побудить их сдаваться, если снимать, как хорошо обходятся с военными в плену. Обычные пиарщики с таким плохо справятся, нужны военные спецы, - добавил Лидов-Петровский.

ТЕРМОЯДЕРНАЯ ИНФОБОМБАРДИРОВКА

Первый зампредседателя комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич оценил ход информационной войны против России.

- К сожалению, мы оказались не готовы к той темоядерной информационной бомбардировке, которую нам устроили. С 2014 года Запад при участии Украины строил в интернете «сетки». Модераторами российского сегмента Facebook, Instagram становились украинцы. В час Ч весь контроль над иностранными соцсетями оказался у них. Они блокировали неугодные сервисы, продвигали нужные для себя…

- Мы можем победить в этой войне?

- Нельзя сражаться с противником на его поле, где он сам устанавливает правила. Тем более, ресурсы совершенно несопоставимы. С начала года Запад на антироссийскую пропаганду в интернете потратил уже около 350 млн. долларов. В день расходуется по 15 млн. долларов.

- Что нам делать дальше?

- Мы блокируем ресурсы, чтобы хотя бы самих себя ограничить от вражеской агитации. Мы сейчас должны документально фиксировать свою правоту. Я за информационный фильтр по принципу китайского файрвола. Мы проиграем инфовойну, если разрешим Западу работать на нашей территории.

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