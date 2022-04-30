Анджелину Джоли заметили во львовской кофейне

Анджелина Джоли появилась в львовской кофейне. Фото: YouTube

Актриса Анджелина Джоли, судя по всему, приехала в украинский город Львов. По крайней мере, такой вывод можно сделать из видео, размещенного в социальных сетях Майей Пидгородецкой. «Нічого особливого. Просто Львів. Просто зайшла випити кави. Просто Анжеліна Джолі» - сообщает она в подписи.

И действительно, на видео Анджелина Джоли в мешковатом сером спортивном костюме и с рюкзаком за плечами заходит в кофейню. Она начинает раздавать автографы сотрудникам и немногочисленным посетителям. В качестве доказательства того, что действие разворачивается в Украине, автор видео на секунду засовывает в кадр стаканчик с напечатанной на нем цитатой из Ивана Франко.

Каким образом Джоли могла оказаться во Львове, понять трудно. Возможно, какие-то заявления последуют чуть позже (судя по рюкзаку, актриса только что с самолета). Джоли является специальным посланником верховного комиссара ООН по делам беженцев - не исключено, что именно с этим связан ее визит.