Герои спецоперации «Z»: сержант Яппаров на руках вынес с минного поля боевых товарищей

Фото: Александр КОЦ

Украинские националисты, иностранные наемники постепенно переходят к минной войне. Отступая, они взрывают мосты, минируют поля, дома и социальные объекты. Пытаются таким образом замедлить продвижение российских войск. Впереди российских подразделений идут отряды инженерных войск, которые делают проходы в минных полях, снимают фугасы с мостов, разбирают хитроумные ловушки в жилом секторе. К сожалению, еще до появления в населенных пунктах наших воинов, жертвами иностранных мин, что устанавливают украинские военнослужащие часто становятся мирные жители.

НАПРАВИЛ СНАРЯДЫ В 16 БРОНЕМАШИН

Капитан Евгений Гришаков

Фото: Министерство обороны РФ

«В ходе наступления подразделений российских Вооруженных Сил на позиции украинских националистов капитан Евгений Гришаков выполнял задачи по корректировке артиллерийского огня и контролю огневого поражения противника.

В бою Евгений, организовав маскировку поста корректировки огня, грамотно определял точки прицеливания и своевременно передавал координаты объектов противника.

В результате профессионализма капитана Евгения Гришакова по объектам противника своевременно наносились ракетные удары.

Всего по координатам, полученным от Евгения, в ходе наступления было уничтожено 8 танков, 6 бронетранспортеров, 2 боевых машины пехоты и до 30 националистов, что значительно снизило боевой потенциал украинских радикалов, в результате чего они были вынуждены отступить».

МАСТЕР ТОЧНЫХ КОНТРУДАРОВ

Подполковник Александр Соколов

Фото: Министерство обороны РФ

«Артиллерийский дивизион под командованием подполковника Александра Соколова осуществлял артиллерийскую поддержку мотострелковых подразделений, ведущих наступления на позиции украинских националистов.

В условиях артиллерийских контрударов противника Александр обеспечил непрерывное ведение боевой работы артиллерийского дивизиона.

Благодаря умелому руководству подполковника Александра Соколова артиллерийским огнем подразделения была уничтожена артиллерийская батарея, 7 автомобилей противника, загруженных боеприпасами и около 30 националистов.

Мужественные и профессиональные действия Александра позволили создать брешь в выстроенной обороне противника, в результате чего, подразделение боевиков было полностью ликвидировано».

ВЫНЕСЛИ СВОИХ С МИННОГО ПОЛЯ

Сержант Ильнур Яппаров

Фото: Министерство обороны РФ

«Сержант Ильнур Яппаров, действуя в составе отделения, выполнял боевую задачу по сопровождению российской воинской колонны, развивающей наступление на позиции украинских националистов.

Отступая, радикалы заминировали дороги, ведущие к их позициям.

В ходе движения колонны головная машина въехала на заминированный участок и получила повреждения от подрыва мины. Экипаж подбитой машины сообщил по средствам связи, что ранен и не может самостоятельно выбраться.

Мгновенно оценив ситуацию, сержант Яппаров вместе с военнослужащими отделения, рискуя жизнью, в пешем порядке выдвинулись по минному полю к машине и на руках вынесли раненых военнослужащих основным силам колонны.

Благодаря мужеству и героизму сержанта Ильнура Яппарова все пострадавшие были эвакуированы из подбитой машины».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Статс-секретарь – замминистра обороны России Николай Панков вручил первым военнослужащим-участникам специальной военной операции, окончившим курс обучения, сертификаты о получении дополнительного профессионального образования (новых военных специальностей), в созданном на базе филиала «Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.Вишневского» реабилитационно-образовательном центре.

Также в церемонии вручения документов принял участие начальник Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

«Полученные новые специальности позволят военнослужащим получившие ранения при выполнении боевых задач специальной военной операции, приведшие к ограничениям в прохождении дальнейшей военной службы по состоянию здоровья, продолжить прохождение службы на новых воинских должностях в организациях Минобороны России»- заявили в военном ведомстве.

Ранее, Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу было принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции. Для каждого военнослужащего вводится воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и ведомственных организациях Минобороны России.

Это только одно из направлений масштабной программы мер, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения, утвержденной Министром обороны России.

В программе также предусмотрены мероприятия по восстановлению здоровья и медицинской реабилитации, индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий, а также жилищное обеспечение.

Также, статс-секретарь – заместитель Министра обороны России Николай Панков вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик.

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащим вручены семь государственных наград, три ордена «Мужества», медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, два знака отличия ордена «Святого Георгия - Георгиевский Крест» IV степени и медаль «Суворова». Ранее, о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России.

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащим, получившим сегодня удостоверения о получении дополнительного образования также были присвоены воинские звания.

СПРАВКА «КП»

В целях организации образовательного процесса в Центре оборудованы учебные классы для проведения занятий в составе групп для дистанционной и очной форм обучения, а также самостоятельной работы военнослужащих. Кроме того, для проведения занятий в составе учебных групп и потоков подготовлен и оснащен комплектом видеосвязи конференц-зал.

С учетом проведения медицинских мероприятий и состояния здоровья военнослужащих сформированы учебные группы. Для качественного освоения учебного материала каждый обучающийся обеспечен персональным ноутбуком, в который загружены материалы учебных занятий, справочная и другая информация, необходимая для обучения и самостоятельного изучения учебного материала.

Программы обучения включают:

базовую часть, которая предусматривает изучение федерального законодательства и нормативных правовых документов в области обороны государства и мобилизационной работы, а также деятельности военных комиссариатов;

вариативную часть, содержание которой направлено на обучение выполнению обязанностей по должности, на которую назначается военнослужащий.