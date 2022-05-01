Эксперты назвали самые востребованные лекарства от наиболее распространенных болезней в России

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о том, что дефицитные лекарства вернулись в российские аптеки. Препараты, на которые в марте был ажиотажный спрос, спровоцировавший перебои, вновь появились в доступе, сообщила чиновница на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Журналисты «КП», в свою очередь, проверили, насколько легко найти те или иные таблетки, скажем, в столичных аптеках. Оказалось, многие лекарства действительно есть, хотя по отдельным позициям нужно провести дополнительный поиск через интернет.

Какие препараты в целом наиболее востребованы сегодня в России с учетом самых распространенных в нашей стране болезней? По просьбе «КП» эксперты сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru составили список таких лекарств. Важное уточнение: специалисты отобрали препараты исключительно с доказанной эффективностью. То есть те, которые реально работают и оправдывают затраты на их покупку.

1. Антибиотики

Эти препараты должны назначаться только лечащим врачом строго при необходимости, подчеркивают специалисты. Самолечение, неоправданное применение антибиотиков ведет к неблагоприятным и даже опасным последствиям.

В идеале перед назначением нужно сделать анализ на выявление возбудителя и определение его чувствительности к антибактериальным препаратам. Если такой возможности нет, то в большинстве случаев при инфекционных заболеваниях для начала терапии назначают амоксициллин и амоксициллин/клавуланат, поясняют эксперты.

2. Для сердечников

По данным Росстата наиболее распространенные у нас в стране заболевания сердечно-сосудистой системы это гипертоническая болезнь (ГБ) и ишемическая болезнь сердца (ИБС).

При ГБ назначаются антигипертензивные препараты. Чаще всего это:

- эналаприл, лозартан (наиболее популярный препарат средней ценовой категории - Лориста), бисопролол (Бидоп);

- а также комбинированные препараты, например ингибитор АПФ+антагонист кальция или антагонист ангиотензина II+диуретик (Берлиприл, Лизинотон, Нолипрел, Лориста-Н, Энанорм).

При ИБС наиболее часто назначаются:

- аспирин-кардио (антиагрегант),

- верапамил, кордафлекс, кордипин, амлодипин (блокаторы кальциевых каналов),

- аторвастатин, симвастатин (статины - профилактика сужения просвета сосудов),

- также при ИБС используются антигипертензивные препараты (см. Выше).

3. При заболеваниях щитовидной железы

По данным Росстата наиболее распространенным является гипотиреоз, для лечения которого назначается L-Тироксин или его аналоги.

4. При бронхиальной астме

Используются противовоспалительные препараты и препараты, расширяющие просвет бронхов. Наиболее часто назначаются:

- Будесонид (глюкокортикоидное противовоспалительное),

- Сальбутамол, Добутамин (бронхолитики).

! По словам главного внештатного пульмонолога Минздрава РФ по Центральному федеральному округу, доктора медицинских наук Андрея Малявина, по последним данным наиболее эффективной считается лечение бронхиальной астмы двумя группами препаратов. Это кортикостероиды и лекарства с действующим веществом формотерол (Formoterol/ Formoterolum).

5. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта

Назначаются препараты для снижения симптомов и лечение, направленное на устранение причины заболеваний.

- При изжоге: Гастал, Рени (антациды).

- При ферментативной недостаточности: Креон, Фестал (ферменты).

- При язвенной болезни, гастрите: Де-Нол (препарат висмута), Омепразол (ингибитор протонной помпы)

6. При отравлениях

Чаще всего назначаются энтеросорбенты: Смекта, Полисорб, Энтеросгель.

7. Жаропонижающие

Для снижения температуры наиболее часто применяются парацетамол и ибупрофен.

8. Обезболивающие

Самые распространенные эффективные средства против боли - диклофенак и нимесулид.

ВАЖНО

Все препараты имеют определенные медицинские показания, а также противопоказания. Перед применением нужно проконсультироваться с врачом.