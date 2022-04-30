Тина Канделаки публично унизила Анджелину Джоли

Тина Канделаки. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Анджелина Джоли приехала на Украину. В качестве посла доброй воли ООН бывшая жена Брэда Питта посетила не Донецк и Луганск, а Львов. Голливудскую звезду сняли в придорожном кафе. Российская телеведущая Тина Канделаки справедливо поинтересовалась, почему актриса не поехала в ДНР или ЛНР.

Анджелина Джоли, одетая в свободного кроя стильные брюки и свитер, навела шума во Львове. Голливудская знаменитость появилась в местном кафе.

Многодетная мама мило улыбалась, держа за спиной огромный черный рюкзак. Бывшая жена Брэда Питта помахала рукой в камеру, дала автограф, после чего пошла к прилавку отведать кофе.

Тина Канделаки оценила появление актрисы на Украине вполне логичным и справедливым вопросом. Теледива поинтересовалась, почему Джоли не поехала в Донецк или Луганск. "Первый раз, когда меня тошнит при виде Анджелины Джоли", - написала брюнетка в блоге, не сдерживая эмоций.

После чего продолжила: "Я искреннее не понимаю, почему Анджелина Джоли или Шон Пенн не приехали в ДНР или ЛНР? Почему ни одного западного артиста не взволновали гибнущие все эти годы люди? Почему Россию так старательно пытаются сделать мировым злом, последовательно доказывая, что все, кто за Россию, - антигуманисты и просто чудовища?".