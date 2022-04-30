Сбежавшие из России Чулпан Хаматова и Ингеборга Дапкунайте шикуют в Латвии

Актриса Чулпан Хаматова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чулпан Хаматова и Ингеборга Дапкунайте были замечены в дорогом ресторане Латвии. Сбежавшие из России актрисы гуляют по Юрмале в обнимку и, судя по всему, пребывают в прекрасном настроении.

Ингеборга Дапкунайте и Чулпан Хаматова дружат много лет, они практически одновременно покинули Россию. Чулпан отправилась в Латвию, где поселилась в поселке миллионеров под Ригой. Ингеборга улетела в Бельгию с пятилетним сыном.

"Я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама. Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое...То, что я не уехала раньше, - ошибка, и у меня нет для себя оправданий", - объяснялась 59-летняя актриса.

Чулпан Хаматова и Ингеборга Дапкунайте на ужине в юрмальском ресторане. Фото: из соцсетей

На днях Хаматова и Дапкунайте встретились. Эмигрантки появились в одном из дорогущих ресторанов Юрмалы. Женщины обнимались и выглядели счастливыми.

Напомним, ранее стало известно, что Чулпан Хаматова уволилась из театра "Современник", где служила более 20 лет. Чулпан, приехав в Латвию, жаловалась на безденежье и отсутствие работы.

Артистка поселилась в шикарном коттедже за несколько десятков тысяч евро, оставив в Москве элитную квартиру площадью 158 кв. м. Рыночная стоимость квартиры: около 120- 130 млн рублей. Сдать в аренду эти шикарные апартаменты у метро Маяковская, рядом с Патриаршими прудами, можно за 300 тысяч рублей в месяц.

Помимо прочего знаменитость продолжает зарабатывать на россиянах. Женщина открыла актерские курсы. Чтобы свести концы с концами, она теперь вынуждена продавать свои услуги по дешевке.