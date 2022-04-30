Суровые и беспощадные украинские эксперты решили, что Ярослав Мудрый выгнал из Киева Ивана Калиту

Бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов заявил, что только Украина способна спасти Молдавию. Фото: YouTube

Дураков рода человеческого надо делить на несколько категорий. Сначала идут зашоренные, затем зашоренные идиоты, потом феерические сказочники, а уже после них – украинские эксперты. Вот, например, ведущий военный эксперт Украины, полковник в отставке и даже бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов. В эфире украинского телеканала начал нести чушь, что Молдавии не на кого надеяться в этом мире, кроме как на Украину. Дескать, США, хоть и собирают войска недалеко от молдавской границы, но на помощь, если русские станут штурмовать Кишинев, не ринутся. Тильки Незалежная способна спасти Молдову.

- Сегодня есть угроза того, что русские сядут на броню и поедут в Кишинев, - заявил этот «эксперт». - В этом случае войска НАТО не вмешаются. Американцы перебрасывают войска к границам для того, чтобы обезопасить себя. НАТО как организация дистанцируется. На сегодняшний день у Молдовы только мы, если Молдова обратится.

Зачем русским на танках ехать в Кишинев, он, разумеется, не объяснил. Наверное, потому что они русские и любят ездить на танках.

Но, самое удивительное, ему верят. И считают экспертом. Хотя, казалось бы, он так опозорился в эфире у Дмитрия Гордона относительно недавно, что было бы стыдно показываться на белый свет. Но это любому другому, а не украинскому эксперту. И, тем более, не Олегу Жданову.

Рассуждали эти два уважаемых (на Украине) человека о причинах вражды между их Незалежной и Россией. Оставим на их совести сам термин, но полковник Жданов, по всей видимости, в бытность в Генштабе совсем потерял из головы последние сведения по истории. И выдал такое, что Гайдаю с его "Иваном Васильевичем…" в голову не могла прийти даже в качестве самого сумасшедшего сценария.

- Ярослав Мудрый выгнал из Киева за неуплату налогов Ивана Калиту, и Иван Калита на задворках Киевской Руси основал – что? – Московию. А потом Юрий Долгорукий построил первый Кремль, - выдал краткий курс истории по-украински полковник Жданов в эфире Гордона.

Или это крайняя степень тупости, или Жданов начал писать учебники украинской истории.

Потому что встретиться эти люди могли только в ней, но не в реальности. Ярослав Мудрый родился в 978 году и умер в 1054-м. Оставим даже в стороне то обстоятельство, что княжил он сначала в Ростове, потом Новгороде и лишь затем сел на стол в Киеве.

Выгнать Ивана Калиту он тоже никак не мог, поскольку Иван Первый, получивший прозвище Калита, родился через 130 лет после смерти Ярослава, в 1284-м или даже в 1288-м году. Так что основать Москву он никак не мог, в отличие от Юрия Долгорукого, при котором Москва впервые упомянута в рукописях. Кстати, Юрий Долгорукий также с двумя предыдущими персонажами не встречался, поскольку родился между 1090-м и 1098-м годами. Зато известна дата его кончины – 1157 год. Кстати, умер он, завоевавшим киевский престол.

Но в сознании киевского эксперта, да еще целого полковника Генштаба, хоть и отставного, эти трое не просто были современниками, а еще их связывали определенные отношения.

Суровые и беспощадные украинские эксперты. Но самое интересное, что им на Украине верят. И знаете, почему? Потому что они несут любую чушь, которая возвеличивает Украину и низводит "москалей" до уровня обитателей болот. Там ведь всерьез восприняли пламенную речь теперешней депутатки Верховной рады Лизы Богуцкой, объяснявшей, что в Великой Отечественной воевали украинцы, а не русские, потому что было несколько Украинских фронтов, но ни одного Русского.

И на Волховском фронте, следует понимать, воевали волхвы.

Бессмысленные и беспощадные. Даже не через одного, а просто подряд. Не прав был Александр Сергеевич, есть вещи хуже и пострашнее русского бунта.