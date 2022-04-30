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Политика30 апреля 2022 19:03

Суровые и беспощадные украинские эксперты решили, что Ярослав Мудрый выгнал из Киева Ивана Калиту

Самое интересное, что этим псевдоисторическим бредням на Украине верят
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов заявил, что только Украина способна спасти Молдавию.

Бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов заявил, что только Украина способна спасти Молдавию.

Фото: YouTube

Дураков рода человеческого надо делить на несколько категорий. Сначала идут зашоренные, затем зашоренные идиоты, потом феерические сказочники, а уже после них – украинские эксперты. Вот, например, ведущий военный эксперт Украины, полковник в отставке и даже бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов. В эфире украинского телеканала начал нести чушь, что Молдавии не на кого надеяться в этом мире, кроме как на Украину. Дескать, США, хоть и собирают войска недалеко от молдавской границы, но на помощь, если русские станут штурмовать Кишинев, не ринутся. Тильки Незалежная способна спасти Молдову.

- Сегодня есть угроза того, что русские сядут на броню и поедут в Кишинев, - заявил этот «эксперт». - В этом случае войска НАТО не вмешаются. Американцы перебрасывают войска к границам для того, чтобы обезопасить себя. НАТО как организация дистанцируется. На сегодняшний день у Молдовы только мы, если Молдова обратится.

Зачем русским на танках ехать в Кишинев, он, разумеется, не объяснил. Наверное, потому что они русские и любят ездить на танках.

Но, самое удивительное, ему верят. И считают экспертом. Хотя, казалось бы, он так опозорился в эфире у Дмитрия Гордона относительно недавно, что было бы стыдно показываться на белый свет. Но это любому другому, а не украинскому эксперту. И, тем более, не Олегу Жданову.

Рассуждали эти два уважаемых (на Украине) человека о причинах вражды между их Незалежной и Россией. Оставим на их совести сам термин, но полковник Жданов, по всей видимости, в бытность в Генштабе совсем потерял из головы последние сведения по истории. И выдал такое, что Гайдаю с его "Иваном Васильевичем…" в голову не могла прийти даже в качестве самого сумасшедшего сценария.

- Ярослав Мудрый выгнал из Киева за неуплату налогов Ивана Калиту, и Иван Калита на задворках Киевской Руси основал – что? – Московию. А потом Юрий Долгорукий построил первый Кремль, - выдал краткий курс истории по-украински полковник Жданов в эфире Гордона.

Или это крайняя степень тупости, или Жданов начал писать учебники украинской истории.

Потому что встретиться эти люди могли только в ней, но не в реальности. Ярослав Мудрый родился в 978 году и умер в 1054-м. Оставим даже в стороне то обстоятельство, что княжил он сначала в Ростове, потом Новгороде и лишь затем сел на стол в Киеве.

Выгнать Ивана Калиту он тоже никак не мог, поскольку Иван Первый, получивший прозвище Калита, родился через 130 лет после смерти Ярослава, в 1284-м или даже в 1288-м году. Так что основать Москву он никак не мог, в отличие от Юрия Долгорукого, при котором Москва впервые упомянута в рукописях. Кстати, Юрий Долгорукий также с двумя предыдущими персонажами не встречался, поскольку родился между 1090-м и 1098-м годами. Зато известна дата его кончины – 1157 год. Кстати, умер он, завоевавшим киевский престол.

Но в сознании киевского эксперта, да еще целого полковника Генштаба, хоть и отставного, эти трое не просто были современниками, а еще их связывали определенные отношения.

Суровые и беспощадные украинские эксперты. Но самое интересное, что им на Украине верят. И знаете, почему? Потому что они несут любую чушь, которая возвеличивает Украину и низводит "москалей" до уровня обитателей болот. Там ведь всерьез восприняли пламенную речь теперешней депутатки Верховной рады Лизы Богуцкой, объяснявшей, что в Великой Отечественной воевали украинцы, а не русские, потому что было несколько Украинских фронтов, но ни одного Русского.

И на Волховском фронте, следует понимать, воевали волхвы.

Бессмысленные и беспощадные. Даже не через одного, а просто подряд. Не прав был Александр Сергеевич, есть вещи хуже и пострашнее русского бунта.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ