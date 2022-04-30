Виталий Милонов стал ведущим шоу «Я не гей». В нем он поможет вычислить того, против кого активно борется

Фото: YouTube

Блогер Амиран Сардаров («Дневник хача») запустил новое ютуб-шоу под названием «Я не гей», в которое пригласил Виталия Милонова, известного защитника традиционных ценностей и борца с геями. Депутат Госдумы РФ стал соведущим.

В Youtube уже есть первый выпуск реалити, и в нем видно, как Милонов радостно взаимодействует с теми, кого подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации.

- Вас тут восемь мужиков, но один из них - тот самый, - поясняет в эфире Милонов. - Посмотрите внимательно на своего соседа: может быть, он и есть самое слабое звено сзади?

Суть шоу в том, чтобы вычислить одного гея среди восьми мужчин. И, видимо, развенчать стереотипы.

Фото: YouTube

- Я не знаю, как пойдет шоу, но хотелось сделать нечто социально интересное, - объяснил цель проекта Сардаров. - В нем мы можем увидеть, как присутствие шаблонов и ярлыков, которые вешаются на гетеросексуальных мужчин, так и интриги, сплетни, проявление духа. С таким соведущим как Виталий Валентинович проект станет еще интереснее.

Фото: YouTube

Участники шоу будут выполнять задания (при отказе — вылет), жить вместе и пытаться выяснить, кто из них интересуется не женщинами. Призовые в два миллиона рублей получит или тот самый неразоблаченный, кто доберется до финала и не вылетит. Или те, кто угадают, кто скрывал настоящую ориентацию.