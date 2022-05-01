Военная спецоперация на Украине 1 мая 2022: прямая онлайн-трансляция. Фото: Минобороны РФ / ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 мая 2022 года.

Следственный комитет РФ установил еще одного украинского командира, который отдавал приказы об артиллерийских обстрелах населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР). По данным ведомства, это начальник штаба - первый замкомандира самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ лейтенант Николай Янчий.

В городе Марганец Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали дамбу Николаевского водохранилища, которую националисты сами хотят взорвать, обвинив в этом "якобы наступающие российские войска". Об этом сообщил глава Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Власти Украины организовали массовый вывоз зерна, кукурузы, масляных культур и сельскохоз животных в Румынию, сообщили в Минобороны РФ. Как подчеркнул Мизинцев, все это происходит при острой нехватке продуктов питания для населения самой Украины, а также дефиците зерновых культур для проведения весенней посевной кампании во многих украинских регионах.

По данным Минобороны РФ, российским средствам ПВО удалось сбить в Херсонской области штурмовик Су-25 ВС Украины. Кроме того, ВС РФ уничтожили командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ недалеко от населенного пункта Покровское.