Филипп Киркоров сделал неожиданное признание о Максиме Галкине

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Филиппа Киркорова и Максима Галкина многое связывает в жизни. И это не только жарки и слепящий свет софитов и сцена, на которой они не раз выступали вместе во время концертов. Общая женщина связала их судьбы навсегда. Именно Киркоров познакомил тогда еще законную жену Аллу Пугачеву с юным артистом, который делал первые шаги на сцене. Знал бы Филипп, чем это для него обернется. Но история не любит сослагательных наклонений. Спустя годы он сумел сохранить прекрасные отношения как с Аллой Борисовной, так и с ее пятым избранником. Киркоров близко общается с Галкиным по сей день, о чем и рассказал.

Филипп Киркоров 30 апреля принимает поздравления по случаю своего 55-летия. Юбилей певец отмечает на сцене - дал грандиозный концерт. На сцене он срывал с себя одежду на глазах изумленной публики. Зал ликовал и рукоплескал поп-королю.

Артист последние месяцы работал на износ, был в нервах. Репетиции, переживания за здоровье старенького папы Бедроса, который лежал в реанимации с начала апреля.

Отъезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиль певец не комментирует. Также не известно, поздравила ли его бывшая жена и ее муж-шоумен. Одно ясно точно - они продолжают общаться. Одной из тем являются дети. У Филиппа их двое, как и у Пугачевой с Галкиным.

В Мартине и Алле-Виктории, которую звездный отец назвал в честь бывшей жены, он души не чает. Наследники певца с детства растут в роскоши и ни в чем не знают нужды. Тем не менее Филипп старается их не разбаловать, но при этом регулярно радует.

Так, на днях стало известно, что музыкант хочет купить отпрыскам большую железную дорогу. Благо, места в трехэтажном особняке полно. "Знаю, что Макс Галкин недавно заказывал железную дорогу для Гарри и Лизы, так что надо будет ему позвонить, попросить телефончик, кто ему делал", - цитирует знаменитость "СтарХит".

Напомним, история Аллы Пугачевой и Максима Галкина началась в 2001 году. Будущую пару познакомил Филипп Киркоров, который в тот момент был мужем Пугачевой. Все случилось в Витебске. Алла приехала на фестиваль "Славянский базар" с мужем. Супруги были почетными гостями и членами жюри фестиваля.

Галкин в это же время приехал в Витебск в гордом одиночестве. На фестивале у начинающего юмориста был первый в жизни сольный концерт. Пугачева впервые увидела Максима в витебский отеле "Эридан".

Филипп подвел Максима, представил: "Это Макс Галкин".

"Какая-то искра пробежала, и все. Я помню, что мы спустились в холл гостиницы, и я увидела симпатичного очкарика. Я почувствовала такой взгляд. Я повернулась так злобно и увидела эти глаза. А человек, который на меня так смотрел, совершенно не отвел глаз", - признавалась она. Алла Борисовна, известная своей прозорливостью, тогда не почувствовала, что эта встреча изменит ее жизнь навсегда.

Галкин назвал это любовью с первого взгляда. "Сначала у меня было любопытство, интерес. Как это, сама Алла? Я был всегда поклонником ее творчества", - делился шоумен.