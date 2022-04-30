«Крепчает, но за буйки не заплывает»: Что происходит с рублем и чего ждать от него дальше

Фото: Иван МАКЕЕВ

Аномальная ситуация. Примерно так большинство экспертов оценивают то, что происходит на нашем валютном рынке. Если в начале марта рубль хоронили буквально все, то сейчас настроение обратное. Курс вернулся к тем значениям, которые были в прошлом году. Надолго ли? Вот это и попробуем выяснить.

ЛУЧШАЯ ВАЛЮТА МЕСЯЦА

Если взять только апрель, то окажется, что рубль стал самой сильной валютой месяца. Он прибавил по отношению к доллару 18%. При этом «американец» и сам бьет все рекорды – в среднем он укрепился на 5% по отношению к корзине других мировых валют.

Если посмотреть период с начала года, результаты будут чуть скромнее, но даже тут рубль на первых ролях. И в числе тех валют, которые обошли курс доллара (см. графику). Среди развивающихся стран более высокую динамику показал лишь бразильский реал. Российская валюта – на втором месте.

В последний торговый день апреля доллар на Мосбирже торговался в районе 71 рубля, а евро – около 75 рублей. Для сравнения, в середине марта мировые валюты достигали 120 и 130 рублей соответственно (см. графику).

Как менялись валюты развивающихся стран к доллару*

Бразильский реал +14%

Российский рубль +6,2%

Южноафриканский рэнд +1,2%

Мексиканское песо +0,9%

Индийская рупия -2,3%

Тайский бат -2,7%

Турецкая лир -9,7%

Аргентинское песо -10,8%

Египетский фунт -14,9%

*По данным Bloomberg за период с 1 января по 29 апреля 2022 года.

С ЧЕГО ВДРУГ ТАКОЙ РОСТ

Впрочем, аномалия довольно просто объясняется. На укрепление рубля сработало сразу несколько факторов. Они довольно быстро вернули курс нашей валюты в те рамки, в которых он был в последние два года. Ручное управление в действии. Но без сжигания на эти цели золотовалютных резервов.

Во-первых, приток экспортной выручки. Несмотря на санкции, в последнее время к нам в страну поступало по $50 млрд в месяц. Нефть стоит больше $100 за баррель. Цены на газ, металлы и удобрения – на исторических максимумах. А вот импорт, наоборот, приостановился. В итоге внутри страны стали возникать излишки валюты.

Во-вторых, правительство ввело ограничения для экспортеров. Их обязали продавать на бирже 80% валютной выручки. Если раньше они могли это делать на свое усмотрение, то теперь нарушать закон нельзя.

В-третьих, западным инвесторам, которые держали деньги в российских активах, запретили их продавать. По сути, эти средства теперь заморожены – так же, как и наши международные резервы в долларах и евро. А если иностранцы не могут продавать российские акции и облигации, это снижает давление на рубль. Ведь в противном случае они стали бы покупать на вырученные деньги валюту и выводить ее за рубеж.

В-четвертых, Центробанк ввел высокие комиссии на покупку валюты. А также, как говорят источники в банковской сфере, дал негласные рекомендации ввести крайне невыгодные курсы на покупку долларов и евро. Это сделало приобретение валюты физическими лицами бессмысленным. Спрос на такие операции мизерный. Переплачивать на 10 – 15% больше биржевого курса и при этом не иметь возможности получить эту валюту наличными – дураков, как говорится, нет.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Как отмечают аналитики, слишком высокий курс национальной валюты не очень выгоден для экономики. Он снижает доходы бюджета в рублевом эквиваленте. А именно в рублях нужно платить пенсии, пособия, зарплаты бюджетникам и финансировать другие расходы казны. В то же время более высокий курс нашей валюты облегчает жизнь импортерам. Они могут покупать зарубежные товары по более низкой стоимости. Это позволит быстрее перестроить экономику на новые рельсы и сбить инфляционное давление.

На прошедшей в эту пятницу пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не планирует таргетировать тот или иной курс рубля. Тем не менее есть ощущение, что определенное компромиссное значение там все-таки держат в уме. Вполне вероятно, что это значение находится в диапазоне от 70 до 80 рублей. В пользу этого умозаключения говорит тот факт, что в ЦБ, видя, как курс рубля рвется к значениям ниже 70 рублей, уже анонсировали снятие некоторых валютных ограничений.

В частности, Центробанк предложил правительству обнулить обязательную продажу валютной выручки для несырьевых экспортеров и снизить долю для сырьевых с 80% до 50%. Это может чуть снизить темпы укрепления рубля или даже приостановить их. По словам Набиуллиной, ЦБ будет действовать постепенно и без резких движений: снимать одни ограничения - смотреть, как эти действия влияют на курс - снимать следующие ограничения. Все для того, чтобы обеспечивать финансовую стабильность и предсказуемость для всех экономических игроков.

В этой связи часть экспертов считают, что в долгосрочной перспективе доллар и евро все же будут расти. На это может быть несколько причин. Во-первых, более низкая инфляция в США и Европе, по сравнению с Россией. Во-вторых, мировой финансовый кризис, который может привести к падению цен на нефть. Правда, как показала практика, хоть в Центробанке до сих пор называют рубль плавающим, у финансового регулятора достаточно рычагов влияния, чтобы держать его на плаву. И заплыть слишком далеко от буйков ему не дадут.