В драме жизни изгнанной Анастасии Волочковой поставлена жирная точка

Анастасия Волочкова проиграла Большому театру 95 миллионов

Анастасия Волочкова много лет не на жизнь, а на смерть билась с Большим театром. Постыдно изгнанная балерина требовала от руководства культурного учреждения десятки миллионов рублей за 18 лет работы. После громкого скандала в 2003 году по документам она, по ее словам, все так же числилась в Большом и деньги получала ежемесячно, но якобы в руках их не держала. Спустя 19 лет в этой драме поставлена жирная точка.

Анастасия Волочкова проиграла суд Большому театру. Балерина требовала выплатить ей 95 миллионов рублей почти за 20 лет работы, однако суд встал на сторону культурного учреждения. А ведь на эти капиталы можно и загородный дом содержать, и оплачивать прислугу.

"Будем обжаловать. Суд отказал в иске", - цитирует Телеграм-канал "Звездач" адвоката артистки Евгения Корчаго.

Чуть ранее Анастасия закатила истерику у здания Тверского суда. Во время интервью она рассказывала о тяготах своей тяжелой жизни. В какой-то момент артистка больших и малых театров, едва завидев камеры, начала рыдать в три ручья.

"Дайте мне возможность реализовать свои возможности, все свои пути. У меня больше нет сил! Мне 46 лет. Вы понимаете или нет?! " - кричала Настя, театрально закрыв лицо руками и расставив длинные пальцы. На одном из них ослепительно сверкнул перстень с изумрудом размером с перепелиное яйцо и бриллиантами.

Напомним, противостояние Волочковой с Большим театром началось после ее постыдного увольнения в 2003 году. Тогда руководство отказалось продлевать контракт. Мол, Настя так располнела, что ей якобы трудно подобрать партнера, который смог бы поднять непосильную ношу. Тогда красавица смогла через суд добиться восстановления на работе, однако ни в одном их спектаклей задействована не была.