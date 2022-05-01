Последние новости о ситуации вокруг Украины на 1 мая 2022 года: Киев признал, что "призрак Киева" – это фейк и фикция

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 1 мая 2022 года Фото: Александр КОЦ

"ПРИЗРАК КИЕВА" – ФИКЦИЯ И ОБМАН

Минобороны Украины призналось, что никакого легендарного летчика, которого назвали "ПРИЗРАКОМ КИЕВА" и которому приписывали мифические победы над российскими пилотами ВКС РФ, никогда не было и нет. По признанию командования ВВС ВСУ – это "собирательный образ".

- Призрак Киева – это супергерой-легенда, которого создали украинцы! Это скорее собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, – написано в официальном сообщении командования ВВС Украины. В общем, как Супермен, Бэтмен и даже Капитан Америка. Вместе взятые.

Но, позвольте, а чей шлем и очки (странно, кстати, откуда у современного пилота очки - ?) тогда собрались продавать на аукционе в Лондоне? Или это как три черепа Александра Македонского – в 3, 15 и 25 лет?

У ЗЕЛЕНСКОГО ОБНОВОЧКА

Министр обороны Украины Резников обновил президенту гардероб. Резников вручил Зеленскому футболку с принтом "Святая джавелина" с изображением Богородицы с американским ПТРК "Джавелин" в руках, а не младенцем Христом. При этом торжественном акте присутствовал и премьер-министр Украины Шмыгаль, с которым Зеленский перешучивался и почему-то не на мове, а на чистом русском языке.

Вообще-то, министр обороны мог бы и как-то поделикатней намекнуть своему Верховному Главнокомандующему на необходимость менять одежду или хотя бы иногда стирать ее.

А МЕЛЬНИКА НЕМЦЫ ОБИДЕЛИ

Посол Украины в Германии Андрей Мельник снова обиделся на немцев, на этот раз – за невнимание. Многие немецкие политики, как один, проигнорировали Бал прессы в Германии, который проводился в знак солидарности с Украиной и за свободу независимых СМИ.

- Нет президента, ни одного члена правительства на Балу солидарности за Украину и свободу прессы. [….] Двойная пощечина СМИ Германии и сокрушительный сигнал Киеву. Очень жаль, - написал Мельнике в своем аккаунте в Твиттере.

Как будто это не Мельник гнобил канцлера Шольцы не только в своем аккаунте в соцсети, но и в ходе каждого интервью всюду, куда его приглашали. И не он унизил президента ФРГ Штайнмайера, когда вместе с Зеленским фактически объявили его персоной нон грата на Украине и запретили ему въезд.

А теперь только и остается сидеть и вопрошать с традиционным украинским возмущением: "А нас-то за що?"

А НАС-ТО ЗА ЩО? - 2

Женщины города Хуст (Закарпатская область) устроили настоящую акцию протеста, придя к местному военкомату (на Украине они называются Центрами комплектования военнообязанных). Они протестовали против отправки на фронт их мужей, вступивших в тероборону. Из военкомата к ним никто не вышел, и они начали бить окна и прорываться в здание, требуя объяснить, почему при этом не трогают здоровых приезжих мужчин, покинувших зону боевых действий. Через раз из толпы звучали обвинения в адрес местного военкома, что он помогает откосить от фронта за взятки. Местные жительницы стали записывать и публиковать в сети видеоролики, в которых говорят, что в городе сотрудники военкомата отлавливают мужчин на улицах, а потом выпускают за взятки.

ЭПИДЕМИЯ СНОСА ПАМЯТНИКОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Борьба с памятниками на Украине словно обрела второе дыхание. В Чернигове снесли памятник Пушкину, который поставили 122 года назад, в 1900-м, на собранные жителями города деньги. Памятник имел статус охраняемого государством. В Сумах снесли памятник славным сумским гусарам, поскольку они были гусарами русской императорской армии. А в Виннице в Центральном городском парке снесли памятник знаменитому русскому и советскому писателю Максиму Горькому. Наверное, прочитали его пьесу "На дне" и за себя обиделись.

На очереди, как говорят, памятник Михаилу Булгакову в Киеве, который был установлен в 2007-м году.

ПОЛИЦИЯ КИЕВА ОПРОВЕРГЛА ЗЕЛЕНСКОГО

Президент (пока еще – прим. авт.) Украины Владимир Зеленский попал в очередной конфуз, который сам себе и устроил. В интервью польским журналистам он заявил, что после ухода российских войск из Киевской области на ее территории было обнаружено гигантское захоронение, в котором якобы обнаружены трупы 900 человек.

Через некоторое время пресс-секретарь Зеленского попытался оправдать своего шефа, заявив, что президент использовал "приблизительную" статистику. Но и это не прокатило.

Представитель столичной полиции Украины Ирина Прянишникова была вынуждена опровергнуть заявления украинского же президента.

- В полиции Киевской области нет информации о братской могиле с 900 телами гражданских, — официально объявила она.

В ГЕРМАНИИ НЕ ВСЕ ОДНОЗНАЧНО

Уже свыше 54 тысяч человек подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом отказать Киеву в поставках тяжелых вооружений. А ранее свыше 30 немецких журналистов, музыкантов, артистов, писателей и драматургов подписали адресованное Шольцу открытое письмо с аналогичным призывом. Деятели культуры предостерегают канцлера, что помощь такого рода может привести мир к третьей мировой войне и сделать ФРГ стороной конфликта, который на этот раз Германия уже не переживет. На Украине уже отреагировали. "Канцлер Шольц должен или дать Украине оружие или уйти в отставку" – написал в своем аккаунте в Твиттере печально известный Антон Геращенко.

А СФОТКАТЬСЯ?

На Западной Украине праздник – во Львов приехала голливудская актриса и посол доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН Анджелина Джоли. Она попила кофе и встретилась с беженцами, осевшими в городе. Примечательно, что на протяжении 8-ми предыдущих лет она не была замечена ни в Донбассе, ни в России, где оседали сотни тысяч беженцев с востока Украины.

Впрочем, ее визит превратился в нескончаемую фото- и автограф-сессию. Мэр Львова Андрей Садовый даже взмолился в своем аккаунте в Твиттере: "Дорогие друзья журналисты! У меня нет телефона Анджелины Джоли!"

Благодарные украинцы, в очередной раз получившие подтверждение тезису украинской пропаганды "Весь мир с нами", даже устроили актрисе показательную воздушную тревогу, заставив ее бежать в бомбоубежище, чтобы показать, как там им опасно и плохо. При этом ни одного пуска ракет по Западной Украине сегодня со стороны российских войск не было.

А на "Азовсталь" Джоли фоткаться не поедет?

ОДНОЙ СТРОКОЙ

С завода "Азовсталь" вышли 25 гражданских, включая шестерых детей.

Премьер-министр Греции заявил, что Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа.

Вице-мэр Риги заявил, что если Латвия получит новые автобусы, то сможет пожертвовать Украине 34 автобуса из числа старых.

Минобороны России заявило, что в Николаеве вооруженные боевики проводят карательные рейды в отношении местного населения. У жителей города изымают телефоны, просматривают историю звонков, пользование соцсетями и т.д. Подозреваемых задерживают.