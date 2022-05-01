Американцы арестовали премьер-министра налогового рая

Эндрю Фахи. Фото: сайт правительства Виргинских островов

Британские Виргинские острова, заморская территория Великобритании и общепризнанный налоговый рай, вновь попали на первые страницы изданий во всем мире. На этот раз их популярность связана не с очередным расследованием спрятанных в этом оффшоре миллиардов, а с попыткой главы правительства зависимой территории организовать транзит наркотиков в США.

51-летнего Эндрю Фахи задержали, а затем и арестовали в Майами сотрудники американского Управления по борьбе с наркотиками. Известно, что они представились премьеру островов членами известного мексиканского наркокартеля и предложили за солидную мзду помочь создать канал по доставке запрещенных веществ на территорию США.

Задержание провели после того, как глава кабмина осмотрел причитающуюся ему часть оплаты сделки в размере $700 тысяч. Позже в рамках того же расследования была арестована директор портов Виргинских островов Олеанвина Мейнард.

По уверениям американских правоохранителей , работавших под прикрытием, речь шла о поставках тысяч килограммов колумбийского кокаина вначале на территорию островов, а затем в США.

Фахи и Мейнард уже предъявлены обвинения в заговоре с целью контрабанды наркотиков и отмывании денег.

Глава МИД Британии Лиз Трасс, известная своими антироссийскими выступлениями, делает большие глаза и уверяет, что «просто потрясена случившимся».

Британские Виргинские острова являются заморской зависимой территорией Британии, находятся на архипелаге в Карибском море. На небольшой площади, где проживает менее 40 тысяч человек, зарегистрировано более 370 тысяч компаний со всего мира, владеющих сотнями миллиардов долларов. Управляются острова избираемым на месте премьер-министром и губернатором, назначаемым Британией.