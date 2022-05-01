Путь к славе: Посетитель львовского кафе стал популярнее, чем побывавшая в нем Анджелина Джоли

По поводу молодого человека, не обращающего внимания на происходящее, шутят: «Что мне Джоли, когда я в Интернете?».

В соцсетях приобретает все большую популярность видео, снятое в одно из кофеен украинского города Львов, куда зашла прибывшая на территорию Незалежной известная голливудская актриса Анджелина Джоли.

Но дело тут вовсе не в звезде, которая нередко посещает страны, находящиеся в кризисных ситуациях, а в молодом человеке, который попал на передний план видео: парень в наушниках увлеченно рассматривает что-то в своем смартфоне и совершенно не обращает внимания на окружающее. В том числе – и на диву.

После появления видеоролика в соцсетях пользователи начали шутить на тему приезда Джоли.

– Может в Америке что то перепутали на почте: вместо «джавелинов» прислали Анджелину Джоли? – написал один из пользователей.

– Она просто входит в ленд-лиз, – ответил ему другой.

Также комментаторы поинтересовались, поедет ли актриса в Одессу, Николаев или в Мариуполь.

По поводу молодого человека, не обращающего внимания на происходящее, шутят: «Что мне Джоли, когда я в Интернете?».

Известно, что Анджелина Джоли является послом доброй воли Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), но на территории Украины находится с частным визитом.