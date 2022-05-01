В ночных клубах Франции зафиксирована волна таинственных уколов

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Полиция Франции сообщает об участившихся случаях таинственных уколов в ночных клубах – люди, ставшие жертвами неизвестных преступников, теряют сознание. При этом сообщений об изнасилованиях или ограблениях нет.

Французские правоохранители пока пребывают в полной растерянности и не могут представить, что движет нарушителями спокойствия: начиная с февраля в полицию стали массово поступать жалобы на непонятные нападения, совершаемые в ночных клубах, либо на концертах.

Все пострадавшие описывают происходящее одинаково - легкий укол, вслед за которым приходит сильное головокружение, тошнота и, нередко, потеря сознания. Некоторые из подвергшихся нападению не помнят момент укола, но через несколько дней после резкого ухудшения самочувствия на их телах появляются красные пятна либо гематомы, похожие на следы от инъекции.

Самым странным полицейские считают отсутствие связи между нападениями. А химико-токсикологические исследования до сих пор также не дали никакого результата.

– Следователи находятся в полной неизвестности, а изображения с камер ночных клубов практически не пригодны для использования. Мы мало что видим, – поделился с журналистами участник расследования.

У правоохранителей есть гипотеза, что большинство таких нападений совершены подражателями, однако даже в этом случае мотивы самых первых преступников неизвестны, а волна уколов понемногу приобретает черты массового психоза.